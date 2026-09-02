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Александър Зверев се промъкна във втория кръг на US Open

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Германецът издържа в трилър срещу Лоренцо Сонего.

Александър Зверев се промъкна във втория кръг на US Open
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Водачът в схемата Александър Зверев (Германия) се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис след победа в пет сета над Лоренцо Сонего (Италия).

Германецът, шампион от "Ролан Гарос" и финалист от "Уимбълдън" по-рано през годината, спечели близо петчасовия двубой с 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:5, 6:4.

Зверев започна срещата по очаквания начин - с пробив в средата на първия сет, с който поведе с 4:3, а при 5:3 в своя полза съперникът му отрази четири сетбола. На свой сервис все пак германецът, финалист в Ню Йорк през 2020 година, успя да поведе в общия резултат. Следващите близо два часа обаче преминаха под диктовката на Сонего, който направи пълен обрат и поведе с 2:1 сета, а Зверев допускаше много нехарактерни грешки от форхенд.

Тогава германецът, втори в ранглистата на АТП, показа шампионски характер и преодоля изоставане от 4:5 в третия сет, спечелвайки три поредни гейма, като в тях даде само три точки на опонента си и си осигури решаващ сет. В него единствен пробив в петия гейм за 3:2 беше достатъчен на Зверев за крайния успех.

Следващият му опонент ще бъде 52-рия в света Кентен Алис (Франция), който до тази година не беше стигал по-далеч от първия кръг на Откритото първенство на САЩ.

Френският шоумен Гаел Монфис отпразнува 40-ия си рожден ден със стил, постигайки убедителен успех срещу Адолфо Даниел Вайехо (Парагвай) с 2:6, 6:1, 6:2, 6:0 за два часа и 24 минути.

Монфис, който ще се оттегли от професионалния тенис в края на сезона и за когото това е 18-о последно участие на турнира от Големия шлем в САЩ, насочи 37 уинъра и блесна многократно с ударите с отскок, които са запазена марка за него, забавлявайки публиката на стадион "Луис Армстронг".

"Това беше много специално - да играя на деня на 40-ия си рожден ден. Вие (феновете) винаги правите обстановката страхотна. Атмосферата е невероятна. Чувствам се страхотно тук. Винаги се опитвам да направя шоу, така че нека продължим във втория кръг", каза французинът в интервюто си на корта след мача, докато феновете пееха "Честит рожден ден".

Във втория кръг Монфис ще се изправи срещу представителя на домакините Лърнър Тиен, срещу когото е играл веднъж - през миналия месец в Монреал, но отстъпи в три сета.

Поставеният под номер 5 в схемата Флавио Коболи (Италия) постигна трудна победа след обрат срещу Франсиско Комесаня (Аржентина) с 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4 за четири часа и 14 минути, а във втория кръг ще играе срещу квалификанта Тристан Скулкейт (Австралия).

Американецът Тейлър Фриц, финалист от 2024 година и девети поставен в основната схема, надигра участващия с "уайлд кард" свой сънародник Дарвин Бланч с 6:3, 6:2, 6:4 за час и 42 минути.

В следващия кръг опонент на Фриц ще бъде Матия Белучи (Италия), който надигра квалификанта Жомбор Пирош (Унгария) с 6:4, 6:2, 6:0 за точно два часа на корта.

Лоренцо Музети (Италия) елиминира полуфиналиста от "Уимбълдън" Артър Фери (Великобритания) с 6:3, 6:3, 7:5, а в следващия кръг ще се изправи срещу получилия "уайлд кард" Дейн Суийни (Австралия), който продължи напред след 7:6(4), 6:4, 3:0 и отказване на Корентен Муте (Франция).

Номер 24 Франсиско Серундоло (Аржентина) надделя над Филип Мусолич (Австрия) с 6:4, 6:3, 7:5, а Артюр Жеа (Франция) се наложи над Хуан Мануел Серуондоло (Аржентина) с 6:3, 2:6, 3:6, 6:3, 6:1.

#US Open 2026 # Александър Зверев #Лоренцо Сонего

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