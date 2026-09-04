Ник Кирьос може да се завърне на корта след изтичането на едномесечно наказание

Ник Кирьос отново има право да участва в официални турнири, след като едномесечното му наказание за положителна допинг проба изтече на 3 септември. Това съобщиха от Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA).

31-годишният австралиец, който достигна до финала на „Уимбълдън“ през 2022 година, е дал положителна проба за кокаин. Тестът е бил направен по време на турнира в Майорка.

Кокаинът не е класифициран като вещество, което подобрява спортното представяне на корта, поради което максималната санкция в конкретния случай е била три месеца.

Наказанието на Кирьос обаче е било намалено до един месец заради активното му сътрудничество по случая. Срокът на санкцията изтече на 3 септември, което означава, че от 4 септември австралиецът отново има право да се състезава.

Като част от условията за намаляване на наказанието Кирьос се е ангажирал да премине през програма за лечение.

Освен временното отстраняване австралиецът ще понесе и допълнителни последствия. Той ще загуби точките за световната ранглиста и парите от наградния фонд, които е заработил по време на турнира в Майорка.

Така след изтичането на санкцията Кирьос вече няма административна пречка да се завърне на корта и да поднови състезателната си кариера.







