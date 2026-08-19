Ник Кирьос е временно отстранен от тениса заради положителна проба за кокаин

Финалистът от Уимбълдън през 2022 година Ник Кирьос е дал положителна проба за кокаин и е временно отстранен от участие в надпревари от АТP.

31-годишният австралиец е бил тестван по време на турнира от сериите АТP 250 в Майорка (Испания) през юни, а пробата е отчела положителен резултат за бензоилекгонин - метаболит на кокаина.

"Бях арестуван заради тест за наркотици в Майорка след положителна проба за кокаин. Направих огромна грешка и поемам пълна отговорност за нея. Съжалявам на феновете, семейството, спонсорите и всички близки до мен. Преди всичко се извинявам на децата, които ме следват. Знам какъв пример давам с това и съм дълбоко разочарован от себе си", написа Кирьос в публикация в Инстаграм.

При тези обстоятелства Ник Кирьос няма право да играе, да бъде треньор или да присъства на турнири от Големия шлем, както и на други състезания под егидата на тура на АТP.

Австралиецът е изиграл само четири мача на сингъл през този сезон, след като през последните години страдаше от контузии в коляното и китката. За последно той игра на двойки при мъжете на Уимбълдън, където заедно с партньора си Александър Бублик (Казахстан) отпаднаха в първия кръг.