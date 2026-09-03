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Карлос Алкарас се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ

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Спорт
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Испанецът надигра Жайме Фария след обрат.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
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Двукратния шампион Карлос Алкарас се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ след победа с 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 над португалеца Жайме Фария.

Испанецът, за когото това е първи турнир от април месец насам, започна срещата леко сковано и допусна да загуби първия сет, след като бе пробит в седмия гейм. Бившият №1 в света обаче много бързо успя да намери най-добрата си игра и това се видя съвсем явно във втория сет, в който той спечели всичките шест изиграни гейма.

Набрал скорост, Алкарас изобщо не намали темпото и в началото на третия сет поведе с 4:1 гейма, пробивайки на два пъти подаването на Фария. В четвъртия сет ситуацията не се измени особено, като Алкарас взе пет поредни гейма, за да поведе с 5:1 и скоро след това да затвори срещата.

В третия кръг поставеният под №2 в схемата ще играе с китаеца Ибин У, който спечели със 7:5, 6:3, 6:1 срещу Джеймс Дъкуърт, като така елиминира втори пореден представител на Австралия в три сета след Адам Уолтън на старта.

Голямата изненада на деня обаче бе дело на друг китайски тенисист - Юнчаокете Бу. В мач от първия кръг той победи с 6:2, 6:1, 6:1 поставения под №12 в схемата Рафаел Ходар. След срещата 19-годишният испанец заяви, че не е имал физически проблем и просто е бил напълно надигран от влезлия в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите Бу. Китаецът не допусна нито една точка за пробив в целия мач, а в същото време реализира седем брейка от 16 възможности.

Бившият №3 в света Стефанос Циципас продължава с чудесното си представяне и също намери място в третия кръг. Първата ракета на Гърция победи южноафриканеца Лойд Харис с 6:7(1), 6:3, 7:6(4), 6:4. Циципас стигна до 17 шанса за пробив в мача, като реализира пет от тях. Той показа много агресивна игра и завърши срещата с 57 печеливши удара - с 20 повече от тези на Харис.

За място на осминафиналите Циципас ще спори с №18 в света Иржи Лехечка от Чехия, който се справи с 6:4, 6:2, 6:4 с британеца Тоби Самюел.

В третия кръг на турнира ще играе и Мариано Навоне. Аржентинецът, който преди старта на надпреварата в Ню Йорк имаше едва десет победи на твърд корт в цялата си кариера, взе главата на втори пореден играч, достигал до топ 10 на света и финал на турнир от Големия шлем след тази на Новак Джокович на старта. Във втория кръг той победи с 3:6, 6:3, 6:4, 7:6(4) италианеца Матео Беретини.

Навоне загуби първия сет след пробив в последния гейм, в който сервираше, но след това бе практически безгрешен до края на мача. Той успя да се възползва по най-добрия начин от направените от Беретини 77 непредизвикани грешки, като на свой ред допусна едва 37 такива.

В следващия етап Навоне ще се изправи срещу сънародника си Томас Мартин Етчевери, който спечели с 6:3, 6:3, 3:6, 6:3 срещу Джейкъб Фърнли от Великобритания.

Поставените Бен Шелтън, Александър Бублик, Франсис Тиафо и Томи Пол също постигнаха победи във втория кръг и продължават сред най-добрите 32-ма в Ню Йорк.

#US Open 2026 #Карлос Алкарас

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