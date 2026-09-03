Янаки Милев продължава силното си представяне в Пловдив и е на четвъртфинал

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Пловдив. Националът на България за Купа "Дейвис“ постигна втора поредна победа на кортовете на ТК „Локомотив“, след като се наложи над Игнасио Париска от Венецуела със 7:5, 6:0 за час и 33 минути.

22-годишният българин имаше възможност да приключи значително по-рано първата част. Милев поведе с 5:2 и стигна до сетбол, но не успя да го реализира. Париска се възползва и спечели три последователни гейма, за да възстанови равенството при 5:5.

Милев обаче реагира отлично. Българинът взе следващите два гейма и затвори оспорвания първи сет със 7:5.

Втората част премина изцяло под диктовката на национала. Милев не даде нито един гейм на своя съперник и с категоричното 6:0 сложи точка на двубоя, осигурявайки си място сред най-добрите осем в надпреварата.

Успехът донесе на българина осем точки за световната ранглиста, в която през тази седмица той заема 866-ото място.

Следващото препятствие пред Милев ще бъде поставеният под №3 Хуан Мануел Ла Серна от Аржентина. Двамата ще се срещнат в петък в спор за място на полуфиналите. Именно Ла Серна елиминира друг български национал – Александър Василев, в първия кръг на турнира.

Милев продължава участието си и при двойките. Заедно със сърбина Стефан Попович двамата са поставени под №4 и им предстои четвъртфинал срещу Никита Мащаков от Украйна и Тадия Радованович от Сърбия.

В надпреварата на двойки участва и Антъни Генов. Българинът и украинецът Олександър Овчаренко са трети поставени в схемата.

Турнирът в Пловдив е с награден фонд 56 700 евро, а входът за всички срещи на кортовете на ТК "Локомотив“ е свободен.







