Димитър Кузманов отрази седем мачбола, но отстъпи след близо три часа и половина в Порто

Димитър Кузманов приключи участието си на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър 75“ в Порто след изключително драматичен двубой. 33-годишният българин отрази седем мачбола, но в крайна сметка отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5:7, 6:3, 6:7(3) след три часа и 29 минути на корта.

Кузманов, който достигна до основната схема след успешно преминаване през квалификациите, имаше своите възможности още в първия сет. Пловдивчанинът поведе с 5:3 и получи три сетбола, но не успя да се възползва от тях.

Пропуснатите шансове дадоха импулс на Дамас, който спечели четири последователни гейма и обърна развоя на частта до 7:5.

Вторият сет започна равностойно, като двамата си размениха по един пробив и стигнаха до 3:3. От този момент Кузманов вдигна нивото си, взе три поредни гейма и с 6:3 изравни резултата в мача.

Драмата достигна своя връх в решителната трета част. Българинът беше пробит в петия гейм и изостана с 2:3, но успя да върне пробива в ключов момент и да изравни при 5:5.

Дамас отново получи възможност да приключи срещата, но Кузманов показа характер и отрази четири мачбола, за да изпрати решаващия сет в тайбрек.

В него испанецът поведе с 6:0 и получи още шест възможности да сложи край на двубоя. Кузманов спаси първите три и общо седем мачбола в срещата, но четвъртият в тайбрека се оказа последен и Дамас затвори мача със 7:3 точки.

Въпреки поражението българският тенисист си тръгва от Порто с 10 точки за ранглистата на ATP и 1590 евро от наградния фонд.

Турнирът в португалския град е с награден фонд от 97 640 евро.