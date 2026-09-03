Янаки Милев вече е на полуфинал на двойки в Пловдив

Янаки Милев продължава силното си представяне на турнира от сериите "Чалънджър 50“ в Пловдив, като в рамките на един ден постигна успехи и в двете надпревари. След като по-рано се класира за четвъртфиналите на сингъл, 22-годишният българин достигна и до полуфиналите при двойките.

Милев и неговият партньор Стефан Попович от Сърбия, които са поставени под №4 в схемата, се наложиха над украинско-сръбския тандем Никита Мащаков и Тадия Радованович с 6:4, 6:4. Двубоят продължи 70 минути и изпрати българина и Попович сред четирите най-добри двойки в турнира.

Това беше вторият успех за Милев в рамките на деня. По-рано националът на България за Купа "Дейвис“ преодоля втория кръг на сингъл след убедителна победа над Игнасио Париска от Венецуела със 7:5, 6:0 за час и 33 минути.

Първият сет предложи повече трудности за българина. Милев поведе с 5:2 и имаше сетбол, но позволи на съперника да изравни до 5:5. Последва незабавна реакция и два поредни гейма за българския тенисист, с които той затвори частта със 7:5.

Във втория сет Милев наложи пълно превъзходство. Той не даде нито един гейм на Париска и след 6:0 подпечата класирането си за четвъртфиналите.

С представянето си на сингъл Милев заработи осем точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема 866-ото място. Следващият му съперник ще бъде поставеният под №3 Хуан Мануел Ла Серна от Аржентина. Двамата ще спорят за място на полуфиналите, като аржентинецът вече отстрани друг български национал – Александър Василев.

България ще има представител и в другия полуфинал при двойките, след като Антъни Генов също намери място сред най-добрите четири тандема.

Турнирът на клей на кортовете на ТК „Локомотив“ в Пловдив е с награден фонд 56 700 евро, а входът за всички срещи е свободен.







