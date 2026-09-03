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Антъни Генов продължи във финалната четворка на тенис турнира "Чалънджър" в Пловдив

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Българинът и неговия съотборник Олександр Овчаренко извършиха обрат срещу италиано-украински тандем

антъни генов отпадна двойки глазгоу
Снимка: БТА
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Антъни Генов достигна до полуфиналите на двойки на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Локомотив“.

Генов и Олександър Овчаренко (Украйна), поставени под номер 3 в схемата, направиха обрат и победиха с 5:7, 6:3, 10:3 Федерико Янаконе (Италия) и Георги Кравченко (Украйна) за час и 37 минути.

Генов и Овчаренко пропуснаха сетбол при 5:4 в първия сет, който загубиха с 5:7. Българинът и украинецът поведоха с 4:1 по пътя към успеха във втората част, след което се стигна до шампионски тайбрек. В него двамата не оставиха никакви съмнения в превъзходството си и го спечелиха с 10:3 точки.

За успеха си българинът заработи 17 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица е номер 191.

За място на финала Генов и Овчаренко ще играят утре срещу Даниел Синяков (Чехия) и Ерик Ваншелбойм (Украйна).

По-късно днес Милев ще играе и на четвъртфиналите на двойки. Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 4 в схемата, ще срещнат Никита Мащаков (Украйна) и Тадия Радованович (Сърбия).

По-рано днес Милев достигна до четвъртфиналите на сингъл.

Входът за всички срещи на турнира е свободен.

Това е третият турнир от тази категория на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него там ще се проведе още една надпревара - "Чалънджър" 75 с награден фонд 97 640 евро, която ще се състои в периода 20–27 септември.

#"Чалънджър 50" в Пловдив #Антъни Генов

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