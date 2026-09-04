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Александър Донски ще направи дебют в Големия шлем на US Open

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Спорт
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Българският национал влезе в основната схема на двойки заедно с Ян Чоински и ще се изправи срещу американците Мартин Дам и Макензи Макдоналд

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Александър Донски ще направи своя дебют в основната схема на турнир от Големия шлем. 28-годишният български тенисист ще участва при мъжките двойки на US Open, където негов партньор ще бъде германецът Ян Чоински.

Двамата получиха място в основната схема след оттеглянето на Алехандро Табило и Диего Идалго. В първия кръг Донски и Чоински ще срещнат представителите на домакините Мартин Дам и Макензи Макдоналд.

Дебютът на българина предстои още днес. Срещата е четвърта в програмата на корт №6, която започва в 18:00 часа българско време.

Донски достига до най-голямата сцена в тениса в най-силния период от кариерата си на двойки. В момента националът на България за Купа "Дейвис“ заема рекордното за него 90-о място в световната ранглиста на ATP на двойки.

През 2026 година българинът се представя изключително силно и вече има три титли от сериите „Чалънджър“. Първите два трофея дойдоха в Ню Делхи и Оейраш, а през август Донски триумфира и в Квебек.

В Канада той си партнира с новозеландеца Аджийт Рай, като двамата победиха на финала представителите на домакините Джъстин Буле и Дънкан Чан с 6:3, 4:6, 10:3. Само седмица по-късно българинът достигна и до финала на турнира в Кингстън, Ямайка.

Серията от силни резултати на твърди кортове му помогна да се изкачи до най-високата позиция в кариерата си и в крайна сметка да получи възможността за дебют в турнир от Големия шлем.

Донски е част от националния отбор на България за Купа "Дейвис“ от 2019 година и постепенно се утвърди като един от основните състезатели на страната ни при двойките.

През 2025 година той и Пьотр Нестеров имаха важна роля за историческото класиране на България за Световната група на Купа "Дейвис“. Българският тандем постигна ценна победа срещу финландците Ото Виртанен и Хари Хелиоваара, а сега пред Донски предстои нов важен момент в кариерата – първи мач на сцената на Големия шлем.

# Александър Донски #US Open 2026

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