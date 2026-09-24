Националките на България за „Били Джийн Кинг Къп" продължават участието си на международния тенис турнир от категория W50 в Пловдив

Националките на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева и Лидия Енчева, както и бронзовата медалистка от европейското лично първенство до 18 години Валерия Гърневска, излизат днес за срещите си от втория кръг на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пловдив. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

Поставената под №1 в схемата Елизара Янева ще играе срещу Лаура Маир (Италия).

Поставената под №7 Лидия Енчева ще се изправи срещу Сапфо Сакелариди (Гърция).

Бронзовата медалистка от европейското лично първенство до 18 години Валерия Гърневска ще играе във втория кръг срещу Аня Станкович (Сърбия).

Шест българки ще играят днес и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

Елизара Янева и Беатрисе Зелтина (Латвия) ще играят срещу водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния)/Сапфо Сакелариди (Гърция).

Росица Денчева и Аня Станкович (Сърбия), поставени под №3 в схемата, ще срещнат Маюка Айкава (Япония)/Астрид Ваня Бруне Олсен (Норвегия).

В изцяло български четвъртфинал Лидия Енчева и Ива Иванова ще играят срещу Мелис Расим и Дария Великова.

Това е третият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а през миналата седмица имаше турнир в Пазарджик.

До края на годината страната ни ще бъде домакин на още два турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пловдив предстоят турнирите в Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.