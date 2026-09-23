БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова с реч пред ООН: Европа не може...
Чете се за: 09:00 мин.
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на...
Чете се за: 00:55 мин.
ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 03:32 мин.
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
Чете се за: 01:17 мин.
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за...
Чете се за: 04:37 мин.
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Без българи на четвъртфиналите на двойки на ATP Challenger 75 турнира в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Програмата утре започва в 11:30 часа.

Двойки Пловдив чалънджър
Слушай новината

Българските тенисисти отпаднаха в първия кръг на двойки на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 75 в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

Янаки Милев и Стефан Попович (Сърбия) отстъпиха с 5:7, 1:6 от сърбите Иван Сабанов и Матей Сабанов след 67 минути игра.

Милев и Попович допуснаха пасив от 3:5 в първия сет, успяха да изравнят при 5:5, но загубиха следващите два гейма, а с това и сета с 5:7. Във втората част изцяло сръбската двойка поведе с 5:0 и без проблеми затвори мача с 6:1.

Иван Иванов и Даниъл Спасов загубиха в много оспорван мач с 6:7(4), 6:4, 7:10 от испанците Макс Алкала Гури и Иманол Лопес Морильо за точно 100 минути на корта.

Българите имаха преднина от 5:3 в първия сет, но допуснаха изравняване за 5:5, а след това загубиха тайбрека с 4:7 точки. Иванов и Спасов пропуснаха пробив аванс във втората част, но направиха нов пробив в деветия гейм, след което с 6:4 изравниха резултата в сетовете. Българският дует поведе с 5:2 в решаващия шампионски тайбрек, но спечели само две от следващите десет точки и отпадна от надпреварата.

Антъни Генов и Кай Венелт (Германия) отпаднаха след поражение с 6:7(4), 4:6 от поставените под №3 Марио Мансиля Диес (Испания) и Тиаго Перейра (Португалия) за 89 минути.

Генов и Венелт пропиляха ранен пробив аванс, а при 6:5 пропуснаха сетбол в първата част, която беше решена в тайбрек. В него българинът и германецът загубиха четири поредни точки от 4:3 до 4:7. Вторият сет беше решен в полза на Диес и Перейра с решаващ пробив в десетия гейм.

Българите Максим Хорозов и Александър Толев загубиха с 2:6, 4:6 от Рареш Теодор Пиелеану (Румъния) и Рьо Табата (Япония) за 57 минути.

Националите на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов и Илиян Радулов, както и Адриан Андреев, ще играят утре срещите си от втория кръг на сингъл.

#Тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
1
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
2
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
3
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0°
4
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна...
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан бяха изложени в галерия в Париж
5
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
6
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
5
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Още от: Български тенис

Елизара Янева се класира за втория кръг на международния турнир в Пловдив
Елизара Янева се класира за втория кръг на международния турнир в Пловдив
Росица Денчева пропусна три мачбола и отпадна от турнира W50 в Пловдив Росица Денчева пропусна три мачбола и отпадна от турнира W50 в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Димитър Кузманов тренира заедно с Новак Джокович Димитър Кузманов тренира заедно с Новак Джокович
Чете се за: 01:10 мин.
Илиян Радулов стартира с победа на турнира от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив Илиян Радулов стартира с победа на турнира от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив
Чете се за: 01:40 мин.
Адриан Андреев продължава във втория кръг турнира от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив Адриан Андреев продължава във втория кръг турнира от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив
Чете се за: 01:37 мин.
Янева, Денчева, Енчева и Иванова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Пловдив Янева, Денчева, Енчева и Иванова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Пловдив
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова с реч пред ООН: Европа не може да бъде просто наблюдател
Президентът Илияна Йотова с реч пред ООН: Европа не може да бъде...
Чете се за: 09:00 мин.
По света
Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Овладян е пожарът край село Михилци Овладян е пожарът край село Михилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Само с гласовете на управляващите: Отмениха забраната за износ на...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
33% данък свръхпечалба, по-висок таван на ДДС и облекчения за...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Стефан Белчев за данъците, горивата и бюджета: Тези кредити да не...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ