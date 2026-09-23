Без българи на четвъртфиналите на двойки на ATP Challenger 75 турнира в Пловдив

Българските тенисисти отпаднаха в първия кръг на двойки на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 75 в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

Янаки Милев и Стефан Попович (Сърбия) отстъпиха с 5:7, 1:6 от сърбите Иван Сабанов и Матей Сабанов след 67 минути игра.

Милев и Попович допуснаха пасив от 3:5 в първия сет, успяха да изравнят при 5:5, но загубиха следващите два гейма, а с това и сета с 5:7. Във втората част изцяло сръбската двойка поведе с 5:0 и без проблеми затвори мача с 6:1.

Иван Иванов и Даниъл Спасов загубиха в много оспорван мач с 6:7(4), 6:4, 7:10 от испанците Макс Алкала Гури и Иманол Лопес Морильо за точно 100 минути на корта.

Българите имаха преднина от 5:3 в първия сет, но допуснаха изравняване за 5:5, а след това загубиха тайбрека с 4:7 точки. Иванов и Спасов пропуснаха пробив аванс във втората част, но направиха нов пробив в деветия гейм, след което с 6:4 изравниха резултата в сетовете. Българският дует поведе с 5:2 в решаващия шампионски тайбрек, но спечели само две от следващите десет точки и отпадна от надпреварата.

Антъни Генов и Кай Венелт (Германия) отпаднаха след поражение с 6:7(4), 4:6 от поставените под №3 Марио Мансиля Диес (Испания) и Тиаго Перейра (Португалия) за 89 минути.

Генов и Венелт пропиляха ранен пробив аванс, а при 6:5 пропуснаха сетбол в първата част, която беше решена в тайбрек. В него българинът и германецът загубиха четири поредни точки от 4:3 до 4:7. Вторият сет беше решен в полза на Диес и Перейра с решаващ пробив в десетия гейм.

Българите Максим Хорозов и Александър Толев загубиха с 2:6, 4:6 от Рареш Теодор Пиелеану (Румъния) и Рьо Табата (Япония) за 57 минути.

Националите на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов и Илиян Радулов, както и Адриан Андреев, ще играят утре срещите си от втория кръг на сингъл.