Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки в Сен Тропе

Българският тенисист Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Сен Тропе (Франция) с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният състезател и Филип Пиечонка (Полша) отстъпиха на Фернандо Ромболи (Бразилия) и Даниел Кукиерман (Израел) с 6:7(6), 7:6(2), 7-10 в мач, продължил малко над два часа.

След два равностойни сета, решени след тайбрекове, двубоят логично достигна до дълъг тайбрек. В него Донски и Пиечонка изостанаха с 2:7, но спечелиха четири поредни точки и намалиха до 6:7. Двамата допуснаха нов минипробив, но отново се доближиха на само точка от съперниците си при 7:8. Тогава обаче Ромболи и Кукиерман имаха предимството да сервират два пъти подред и спечелиха и двете си подавания, с което затвориха срещата.

Въпреки поражението Донски си гарантира 25 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която през тази седмица заема рекордното за кариерата си 81-во място, както и 920 евро от наградния фонд на надпреварата.