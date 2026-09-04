БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Янаки Милев с място на полуфиналите на ATP Challenger 50 в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Родният представител пречупи венецуелец.

Янаки Милев с място на полуфиналите на ATP Challenger 50 в Пловдив
Слушай новината

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК "Локомотив".

22-годишният Милев победи на четвъртфиналите с 6:3, 3:6, 6:1 Игнасио Париска (Венецуела) за два часа и 32 минути игра.

Българинът допусна пробив за 2:3, но спечели следващите четири гейма, за да вземе първия сет с 6:3. Втората част вървеше равностойно до 3:3, но Париска спечели следващите три гейма, за да изравни резултата в сетовете.

Милев доминираше изцяло в третата, решителна част, като поведе с 5:0 и без проблеми затвори мача с 6:1 в своя полза.

Така Янаки Милев се класира за първия си полуфинал на сингъл на турнир от сериите ATP Challenger.

За място на финала утре националът ще играе срещу Валерио Абоиян (Аржентина). За представяне си до момента Милев заработи 14 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №866.

По-късно днес Янаки Милев ще играе и на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под №4 в схемата, ще се изправят срещу аржентинците Валерио Абоиян и Хуан Мануел Ла Серна в спор за място на финала.

В другия полуфинал на двойки българинът Антъни Генов и Олександър Овчаренко (Украйна), поставени под №3 в схемата, ще играят срещу Даниел Синяков (Чехия) и Ерик Ваншелбойм (Украйна).

#тенис турнир в Пловдив 2026 г. #Янаки Милев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
2
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Незаконно оръжие, самоделни бомби и антики са иззети при полицейска акция в село Сталийска махала
3
Незаконно оръжие, самоделни бомби и антики са иззети при полицейска...
Над 56 600 фалшиви артикула са унищожени под митнически контрол във Варна
4
Над 56 600 фалшиви артикула са унищожени под митнически контрол във...
Погребението на Ратко Младич ще се състои с понеделник в Сърбия
5
Погребението на Ратко Младич ще се състои с понеделник в Сърбия
Откриха още над 840 грама кокаин по случая с близо 5 кг марихуана във Варна
6
Откриха още над 840 грама кокаин по случая с близо 5 кг марихуана...

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
5
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Тенис

Арина Сабаленка продължава защитата на титлата на US Open
Арина Сабаленка продължава защитата на титлата на US Open
Антъни Генов е финалист на двойки на турнира от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив Антъни Генов е финалист на двойки на турнира от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив
Чете се за: 01:30 мин.
Сестри Глушкови допуснаха поражение на полуфиналите на двойки на турнир в Сърбия Сестри Глушкови допуснаха поражение на полуфиналите на двойки на турнир в Сърбия
Чете се за: 00:35 мин.
Виктория Велева отпадна на четвъртфиналите в Печ Виктория Велева отпадна на четвъртфиналите в Печ
Чете се за: 00:50 мин.
Екзотика на корта Екзотика на корта
Чете се за: 05:57 мин.
Александър Донски ще направи дебют в Големия шлем на US Open Александър Донски ще направи дебют в Големия шлем на US Open
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си дъщери във вторник
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Двойно убийство и самоубийство в Исперих Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР) Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР)
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Румен Радев пред депутатите: Ние стоим твърдо до Германия, но...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Ново напрежение между Лондон и Буенос Айрес заради Фолклендските...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Разследването на саботажа в Мюнхен: Оставиха в ареста двама...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Засилен трафик: Тапи по пътя към Гърция
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ