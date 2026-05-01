Александър Гавалюгов е носител на приза "Рачо Колев – едно сърце, една игра"

Гавалюгов, който е 11-ият носител на приза, събра 40 точки в анкетата, в която гласуваха представители на 14 медии.

александър гавалюгов развилня санта клара колежанското първенство сащ
Гардът на американския тим Санта Клара Александър Гавалюгов е носител на приза "Рачо Колев – едно сърце, една игра" за най-добър млад български баскетболист за сезон 2025/2026.

20-годишният талант наследява като носител на наградата друг юноша на Балкан – Илиян Пищиков. Младокът направи страхотен сезон в колежанското първенство на САЩ, имайки основна заслуга за участието на неговия тим в Мартенската лудост на NCAA.

Гавалюгов е 11-ият носител на приза. Освен него и Пищиков (две награди), признанието на журналистите през годините са получавали още Иван Спиров, Емил Стоилов, Константин Костадинов, Лъчезар Димитров, Цветомир Чернокожев, Иван Алипиев, Александър Везенков (4 пъти), Димитър Димитров и Станимир Маринов.

В анкетата „Рачо Колев – едно сърце, една игра” взеха участие представители на 14 медии. Гавалюгов събра 40 точки, като изпревари с 18 Михаил Калинов от Ботев Враца. Трети е Даниел Хинков от Сейнт Бенедикт, Ню Джърси с 10.

