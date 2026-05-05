Александър Георгиев: Ще завърша сезона и се връщам в школата на Локомотив София

Временният старши треньор на Локомотив София Александър Георгиев обяви, че няма да продължи да води първия тим след края на сезона и ще се завърне към работата си в школата на клуба.

Изказването му дойде след равенството 2:2 срещу Ботев Враца в двубой от плейофите в Първа лига, в който столичани наваксаха изоставане от два гола.

Специалистът не скри разочарованието си от представянето през първото полувреме, когато тимът му допусна два ранни гола.

"Трябва да съжаляваме за първото полувреме. Изключително слабо, направихме много грешки“, коментира Георгиев.

Той обаче отличи реакцията на своите футболисти след почивката, когато „железничарите“ поеха инициативата и стигнаха до изравняване.

"През второто полувреме доминирахме. Променихме тактически някои неща и притежанието на топката беше около 70:30. Момчетата показаха дисциплина и характер“, добави наставникът.

Георгиев подчерта, че отборът е бил близо до пълен обрат, но въпреки това остава доволен от реакцията на играчите.

"Мога само да ги поздравя за себераздаването. Съжалявам, че не стигнахме до победата“, каза още той.

Треньорът потвърди, че решението му за бъдещето вече е взето.