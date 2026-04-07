Александър Исак е все по-близо до завръщане в игра за ключовия мач с ПСЖ

Нападателят Александър Исак взе участие в тренировката на Ливърпул преди утрешния двубой срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига, съобщава "Скай Спортс“.

26-годишният швед поднови занимания с тима още през миналата седмица, след като се възстановяваше от фрактура на крака, получена през декември. Въпреки това той не взе участие в четвъртфинала за Купата на Футболната асоциация, загубен с 0:4 от Манчестър Сити.

Исак отново се включи пълноценно в днешната тренировка и има вероятност да попадне в групата на „червените“ за предстоящия мач срещу френския шампион.

Шведският национал премина на "Анфийлд“ от Нюкасъл през септември срещу 125 милиона паунда, което го превърна в най-скъпия трансфер за английски клуб и третия най-скъп в историята на футбола.

До момента обаче той изпитва трудности с адаптацията си, като има едва три гола в първите си 16 мача с екипа на Ливърпул.