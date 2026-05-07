Александър Николов остана със сребърните медали в Италия

Кучине Лубе Чивитанова с Александър Николов в състава си остана със сребърните медали в италианското първенство, след като загуби и третия мач от финалната серия срещу Перуджа с 1:3 гейма (27:25, 24:26, 22:25, 20:25). Така Перуджа триумфира с 3:0 победи и заслужено се поздрави с шампионската титла.

Въпреки поражението, тимът от Чивитанова Марке си осигури участие в груповата фаза на Шампионската лига, както и място във финалната четворка за Суперкупата.

Българският национал Александър Николов отново бе най-силната фигура за своя тим. Синът на Владимир Николов реализира впечатляващите 25 точки, като всичките дойдоха след атака при 56 процента успеваемост. Николов пое огромна част от офанзивната тежест на отбора, атакувайки 45 пъти от общо 107 атаки на Чивитанова.

Посрещачът бе ключов за успеха в първия гейм с шест точки, а в третата и четвъртата част отново поведе отбора си с актив от съответно седем и осем точки, но усилията му не бяха достатъчни за обрат срещу стабилния състав на домакините.

За втора поредна година Александър Николов завършва сезона със сребро в Италия, след като и през миналата кампания Чивитанова загуби финалната серия – тогава срещу Тренто.