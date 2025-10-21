БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Николов поведе Лубе с блестящ мач и 30 точки в откриването на сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Запази
Алекс Николов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Националът Александър Николов започна сезона в италианското първенство по страхотен начин – с победа и награда за MVP. Неговият Лубе Чивитанова надви у дома Гротадзолина с 3:1 гейма в първия кръг на Суперлигата. Николов бе безапелационно най-добрият на терена – завърши с 30 точки, сред които 4 аса и 1 блок, при 66% успеваемост в атака и 45% позитивно посрещане. Българският талант заслужено бе избран за „Най-полезен играч“ на мача. За гостите от Гротадзолина също играха двама български национали – Илия Петков и Георги Татаров. Петков изкара целия мач на терена и добави 6 точки, докато Татаров бе заменен във втория гейм. В следващия кръг Лубе ще се изправи срещу шампиона Перуджа в гостуване тази неделя.

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Спорт

Александър Василев стартира в турнира на най-добрите юноши в Чънду
Александър Василев стартира в турнира на най-добрите юноши в Чънду
Мароко е световен шампион по футбол за младежи Мароко е световен шампион по футбол за младежи
Чете се за: 00:07 мин.
Макс Верстапен спечели Гран При на САЩ Макс Верстапен спечели Гран При на САЩ
Чете се за: 00:15 мин.
Милан вече е на върха в Серия А Милан вече е на върха в Серия А
Чете се за: 00:07 мин.
Реал Мадрид излезе начело на класирането в Ла Лига. Реал Мадрид излезе начело на класирането в Ла Лига.
Чете се за: 00:25 мин.
ЦСКА 1948 записа осма победа в Първа лига ЦСКА 1948 записа осма победа в Първа лига
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира...
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Киселова: Спорните въпроси трябва да се решават на Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ