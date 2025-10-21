Александър Николов поведе Лубе с блестящ мач и 30 точки в откриването на сезона

Националът Александър Николов започна сезона в италианското първенство по страхотен начин – с победа и награда за MVP. Неговият Лубе Чивитанова надви у дома Гротадзолина с 3:1 гейма в първия кръг на Суперлигата. Николов бе безапелационно най-добрият на терена – завърши с 30 точки, сред които 4 аса и 1 блок, при 66% успеваемост в атака и 45% позитивно посрещане. Българският талант заслужено бе избран за „Най-полезен играч“ на мача. За гостите от Гротадзолина също играха двама български национали – Илия Петков и Георги Татаров. Петков изкара целия мач на терена и добави 6 точки, докато Татаров бе заменен във втория гейм. В следващия кръг Лубе ще се изправи срещу шампиона Перуджа в гостуване тази неделя.