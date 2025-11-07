Александър Николов стана Играч на месеца в италианската Суперлига

Българската звезда на волейбола Александър Николов беше избран за най-полезен играч (MVP) в италианската Суперлига за месец октомври.

Играчът на „Кучине Лубе Чивитанова“ продължава невероятната си форма от Световното първенство във Филипините, където беше топ реализатор. През октомври Николов отбеляза 80 точки (а общо 96 в първите четири мача на сезона) и беше обявен за MVP в два двубоя – срещу Гротадзолина и Тренто.

В момента той е вторият най-добър реализатор в лигата, само след белгиеца Фере Регерс.

„Доволен съм от начина, по който започнахме сезона. Наградата ме прави горд, защото е резултат на много труд и жертви. Посвещавам я на годеницата си Юлия и на съотборниците си, без които това нямаше да е възможно“, сподели Алекс пред сайта на клуба.

Следващият мач на Николов и Лубе е в неделя срещу Верона, където българският талант ще се опита да продължи победната серия.