Александър Николов завърши като реализатор №1 в Лигата на нациите

Александър Николов завърши като реализатор номер 1 в турнира Лигата на нациите. Той приключи с общо 278 точки в мачовете на България. Още по-впечатляващото е, че това постижение идва, въпреки че България не участва във финалната фаза в Китай.

Това е пореден индивидулен успех за Николов, който беше номер 1 по точки на световното първенство през миналата година, както и в италианската волейболна Суперлига.

Полша успешно защити титлата си от волейболната Лига на нациите след успех срещу САЩ с 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) на финала, игран в Нинбо, Китай.