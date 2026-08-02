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Александър Николов завърши като реализатор №1 в Лигата на нациите

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Спорт
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Това е пореден индивидулен успех за Николов, който беше номер 1 по точки на световното първенство през миналата година, както и в италианската волейболна Суперлига.

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Снимка: Lube Civitanova/X
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Александър Николов завърши като реализатор номер 1 в турнира Лигата на нациите. Той приключи с общо 278 точки в мачовете на България. Още по-впечатляващото е, че това постижение идва, въпреки че България не участва във финалната фаза в Китай.

Това е пореден индивидулен успех за Николов, който беше номер 1 по точки на световното първенство през миналата година, както и в италианската волейболна Суперлига.

Полша успешно защити титлата си от волейболната Лига на нациите след успех срещу САЩ с 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) на финала, игран в Нинбо, Китай.

# Александър Николов

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