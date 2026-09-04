Александър Тунчев: Неорганизираната игра в защита е причината за загубата

Арда Кърджали игра много неорганизирано в защита и това е причина за поражението с 2:3 срещу Ботев (Пловдив) в мач от осмия кръг на Първа лига, заяви старши треньорът Александър Тунчев.

"Започнахме много добре, създадохме ситуации, но не ги реализирахме. Не се очакваше да се случи нещо страшно пред нашата врата, но допуснахме грешка и ни вкараха гол. Опитахме отново и пак допуснахме грешка, а резултатът стана 2:0. Бяхме много неорганизирани в защита, подобно на мача с Локомотив Пловдив за купата миналата година", каза той след срещата.

Според него по-опитните играчи трябва да помагат на младите си съотборници.