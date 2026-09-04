Александър Тунчев: Неорганизираната игра в защита е причината за загубата

Старши треньорът на Арда Кърджали призна, че възпитаниците му са допуснали наивни грешки при поражението от Ботев Пловдив.
Арда Кърджали игра много неорганизирано в защита и това е причина за поражението с 2:3 срещу Ботев (Пловдив) в мач от осмия кръг на Първа лига, заяви старши треньорът Александър Тунчев.
"Започнахме много добре, създадохме ситуации, но не ги реализирахме. Не се очакваше да се случи нещо страшно пред нашата врата, но допуснахме грешка и ни вкараха гол. Опитахме отново и пак допуснахме грешка, а резултатът стана 2:0. Бяхме много неорганизирани в защита, подобно на мача с Локомотив Пловдив за купата миналата година", каза той след срещата.
Според него по-опитните играчи трябва да помагат на младите си съотборници.
"Все пак вкарахме два пъти и имаше ситуация на Атанас Кабов за трети, но не трябва да допускаме такива голове. Имаме доста млади момчета и те ще допускат грешки, но по-опитните трябва да им помагат. И да съжаляваме, мачът свърши. Ще си направим изводи и ще работим, за да не допускаме такива грешки, защото ни предстоят мачове с водещите отбори", добави Тунчев.