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Станислав Генчев: Направихме всичко по силите ни, за да спечелим трите точки

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Старши треньорът на Ботев Пловдив е доволен от успеха над Арда Кърджали, въпреки нервните заключителни минути.

Станислав Генчев
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът Станислав Генчев заяви, че футболистите на Ботев Пловдив са направили всичко по силите си, за да победят Арда Кърджали с 3:2 в мач от осмия кръг на Първа лига.

Неговият отбор поведе с три гола, но след леко отпускане в края почти позволи на домакините си да спечелят точка.

"Щом сме победили, значи сме доволни. Арда е много класен отбор и неслучайно имаха четири поредни победи. Ние направихме всичко по силите ни, за да спечелим трите точки и поздравявам момчетата за това. Поздравявам и феновете, че ни подкрепиха в работен ден", заяви Генчев след срещата.

Според него възпитаниците му трябва да дават 100% от себе си до последната минута, сякаш играят при нулево равенство.

"Не започнахме добре и Дани Наумов спаси две невероятни положения, но в крайна сметка затова сме отбор - всеки дава своя принос. След това, до 73-ата минута, съвсем заслужено водехме в резултата. Последва отпускане, но е хубаво, че излязохме победители. Трябва да последната минута да играем така, все едно е 0:0", каза още той.

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#Станислав Генчев

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