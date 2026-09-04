Станислав Генчев: Направихме всичко по силите ни, за да спечелим трите точки

Старши треньорът Станислав Генчев заяви, че футболистите на Ботев Пловдив са направили всичко по силите си, за да победят Арда Кърджали с 3:2 в мач от осмия кръг на Първа лига.

Неговият отбор поведе с три гола, но след леко отпускане в края почти позволи на домакините си да спечелят точка.

"Щом сме победили, значи сме доволни. Арда е много класен отбор и неслучайно имаха четири поредни победи. Ние направихме всичко по силите ни, за да спечелим трите точки и поздравявам момчетата за това. Поздравявам и феновете, че ни подкрепиха в работен ден", заяви Генчев след срещата.

Според него възпитаниците му трябва да дават 100% от себе си до последната минута, сякаш играят при нулево равенство.