Александър Тунчев: Получихме нелепи голове, има затормозяване при нас

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев бе на мнение, че загубата на тима му от Левски е била прекалено голяма, но и играчите са направили много непредизвикани грешки.

Кърджалии загубиха домакинството си с 0:3.

"Нелепи голове в равностоен мач. Ние също допринесохме за този резултат. Получаваме доста лесни голове от никакви ситуации - от дълги топки. От друга страна, трудно съумяваме да бележим. Ясно е, че не сме в най-добрата си форма, има затормозяване. Ние сами можем да си помогнем вътре, няма кой друг да го направи. Ще си помогнем с победи. Трудна е програмата ни, но зависи от нас", каза Тунчев.

Наставникът призна, че има напрежение в клуба.

"Играчите са хора. Старая се да не предаваме напрежението на играчите. Лесните голове, които допускаме, ни се отразяват", допълни той.