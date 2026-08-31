БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Тунчев: Трябва да сме здраво стъпили на земята и да не летим в облаците

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Арда похвали характера на отбора след успеха с 2:0 над Ботев Враца, но предупреди, че тепърва предстоят сериозните изпитания

Александър Тунчев: Трябва да сме здраво стъпили на земята и да не летим в облаците
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев остана доволен най-вече от реакцията на своите футболисти през второто полувреме при победата с 2:0 над Ботев Враца в седмия кръг на Първа лига. Специалистът призна, че кърджалийци са били далеч от желаното ниво преди почивката, но направените промени са дали резултат.

"Мачовете ни срещу Ботев Враца никога не са лесни. Показаха го и през миналия сезон, когато ни победиха и в двата ни мача. Радостното е, че днес показахме характер и запазихме самообладание“, заяви Тунчев.

Наставникът не остана доволен от начина, по който Арда проведе първите 45 минути. Според него футболистите му са усложнявали действията си и прекалено често са търсили индивидуални решения.

"Не изиграхме добро първо полувреме, променихме някои неща. Нужно беше да играем малко по-просто. Всеки искаше сам да направи нещо, с което да отбележи гол, и проспахме първото полувреме. Радвам се, че показахме характер и воля. Ние сме крайните победители“, добави специалистът.

Разговорът в съблекалнята на почивката и направените корекции са помогнали на Арда да покаже различно лице през втората част. Доминик Янков откри резултата с впечатляващ удар, а Антонио Вутов оформи крайното 2:0 от дузпа.

"Казахме си, че трябва да променим нещо, ако искаме да вземем нещо от този мач. Знам, че можем много повече, но съм доволен от реакцията през второто полувреме“, коментира Тунчев.

Треньорът на кърджалийци не пожела да отдава прекалено голямо значение на моментното класиране и подчерта, че целта е отборът да запази концентрацията си върху всеки следващ двубой.

"Стараем се да не гледаме класирането и да играем мач за мач. Радостно е, че дотук успяваме, но тепърва предстоят сериозните мачове. Нужно е да сме здраво стъпили на земята и да не летим в облаците“, категоричен беше той.

След успеха над Ботев Враца за Арда предстои среща с Ботев Пловдив. Тунчев очаква тежък двубой и предупреди, че липсата на положителни резултати за пловдивчани в последните срещи ще ги направи още по-мотивирани.

"Трябва доста неща да променим, ако искаме да победим Ботев Пловдив. Стойностен отбор са. Не успяват в последните мачове да вземат точки и ще излязат на своя максимум срещу нас“, завърши Александър Тунчев.

Свързани статии:

Доминик Янков: Показахме характер през втората част
Доминик Янков: Показахме характер през втората част
Голмайсторът на Арда беше избран за Играч на мача при победата с...
Чете се за: 02:32 мин.
Арда продължи победния си ход с два гола след почивката срещу Ботев Враца
Арда продължи победния си ход с два гола след почивката срещу Ботев Враца
Доминик Янков даде начало на успеха с великолепен удар, а Антонио...
Чете се за: 04:35 мин.
#Първа лига 2026/2027 #ПФК Арда Кърджали #ПФК Ботев Враца #Александър Тунчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
1
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
2
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
3
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние
4
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по БНТ 3
5
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по...
До 36° днес, захлаждане се очаква в четвъртък
6
До 36° днес, захлаждане се очаква в четвъртък

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
4
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Български футбол

Доминик Янков: Показахме характер през втората част
Доминик Янков: Показахме характер през втората част
Тодор Симов: Нашият отбор никога не се задоволява, винаги търсим точка или три Тодор Симов: Нашият отбор никога не се задоволява, винаги търсим точка или три
Чете се за: 02:47 мин.
Арда продължи победния си ход с два гола след почивката срещу Ботев Враца Арда продължи победния си ход с два гола след почивката срещу Ботев Враца
Чете се за: 04:35 мин.
Стипе Вуликич с емоционално послание след раздялата с Левски Стипе Вуликич с емоционално послание след раздялата с Левски
Чете се за: 02:35 мин.
Любослав Пенев: Начертали сме посоката, точките ще дойдат Любослав Пенев: Начертали сме посоката, точките ще дойдат
Чете се за: 02:40 мин.
Емануел Луканов: Като поведем, трябва да търсим начин да затворим мача Емануел Луканов: Като поведем, трябва да търсим начин да затворим мача
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа
СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Протест в Белград: Шофьори на комиони са недоволни от правилата за престой в Шенген Протест в Белград: Шофьори на комиони са недоволни от правилата за престой в Шенген
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Пожарът над Рилския манастир: Над 3 тона вода бяха излети от дрон Пожарът над Рилския манастир: Над 3 тона вода бяха излети от дрон
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Лионел Меси се оттегли от националния отбор на 39 години Лионел Меси се оттегли от националния отбор на 39 години
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Тонове българско грозде може да останат необрани заради ниски...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хладнокръвие по време на бедствие: Училищен директор спаси 900...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
До 30 ноември избираме динамичен, балансиран или консервативен...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В сряда започва кинофестивалът във Венеция
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ