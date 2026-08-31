Александър Тунчев: Трябва да сме здраво стъпили на земята и да не летим в облаците

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев остана доволен най-вече от реакцията на своите футболисти през второто полувреме при победата с 2:0 над Ботев Враца в седмия кръг на Първа лига. Специалистът призна, че кърджалийци са били далеч от желаното ниво преди почивката, но направените промени са дали резултат.

"Мачовете ни срещу Ботев Враца никога не са лесни. Показаха го и през миналия сезон, когато ни победиха и в двата ни мача. Радостното е, че днес показахме характер и запазихме самообладание“, заяви Тунчев.

Наставникът не остана доволен от начина, по който Арда проведе първите 45 минути. Според него футболистите му са усложнявали действията си и прекалено често са търсили индивидуални решения.

"Не изиграхме добро първо полувреме, променихме някои неща. Нужно беше да играем малко по-просто. Всеки искаше сам да направи нещо, с което да отбележи гол, и проспахме първото полувреме. Радвам се, че показахме характер и воля. Ние сме крайните победители“, добави специалистът.

Разговорът в съблекалнята на почивката и направените корекции са помогнали на Арда да покаже различно лице през втората част. Доминик Янков откри резултата с впечатляващ удар, а Антонио Вутов оформи крайното 2:0 от дузпа.

"Казахме си, че трябва да променим нещо, ако искаме да вземем нещо от този мач. Знам, че можем много повече, но съм доволен от реакцията през второто полувреме“, коментира Тунчев.

Треньорът на кърджалийци не пожела да отдава прекалено голямо значение на моментното класиране и подчерта, че целта е отборът да запази концентрацията си върху всеки следващ двубой.

"Стараем се да не гледаме класирането и да играем мач за мач. Радостно е, че дотук успяваме, но тепърва предстоят сериозните мачове. Нужно е да сме здраво стъпили на земята и да не летим в облаците“, категоричен беше той.

След успеха над Ботев Враца за Арда предстои среща с Ботев Пловдив. Тунчев очаква тежък двубой и предупреди, че липсата на положителни резултати за пловдивчани в последните срещи ще ги направи още по-мотивирани.