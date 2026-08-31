Доминик Янков: Показахме характер през втората част

Доминик Янков остана доволен от характера, който Арда демонстрира при победата с 2:0 над Ботев Враца в двубоя от седмия кръг на Първа лига. Полузащитникът отбеляза първото попадение в срещата и беше избран за Играч на мача.

Янков призна, че през първото полувреме кърджалийци са изпитали трудности и двубоят е бил равностоен, но след почивката домакините са успели да подобрят представянето си.

"Благодаря за наградата и на хората, които са гласували за мен. Имаше напрежение през първото полувреме, мачът беше равностоен. Радвам се, че през втората част показахме добра игра и заслужено спечелихме мача“, заяви Янков.

Футболистът на Арда реализира впечатляващото попадение за 1:0 в 60-ата минута. След гола той първоначално тръгна да празнува, но впоследствие реши да не демонстрира бурно радостта си заради миналото си в Ботев Враца.

"Аз бях тръгнал да се радвам, но осъзнах, че този клуб ми е дал адски много. Искам да им благодаря и им желая успех занапред“, обясни Янков.

Той подчерта, че победите в първенството не идват лесно и именно затова реакцията на Арда след трудната първа част е била особено важна.

"Виждате, че всеки мач е много трудно да спечелиш. Първото полувреме беше много трудно за нас. Показахме характер през втората част“, добави полузащитникът.

Според Янков опитът в състава на Арда може да бъде сред основните оръжия на отбора през сезона, но кърджалийци трябва да демонстрират постоянство в представянето си.

"Тук има доста опитни футболисти, които са играли на високо ниво. Искаме да имаме постоянство, за да постигнем целите си“, категоричен беше той.

След успеха над Ботев Враца вниманието на Арда вече се насочва към предстоящия двубой с Ботев Пловдив.