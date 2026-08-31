БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Доминик Янков: Показахме характер през втората част

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Голмайсторът на Арда беше избран за Играч на мача при победата с 2:0 над Ботев Враца и подчерта, че тимът се нуждае от постоянство, за да постигне целите си

Доминик Янков: Показахме характер през втората част
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Доминик Янков остана доволен от характера, който Арда демонстрира при победата с 2:0 над Ботев Враца в двубоя от седмия кръг на Първа лига. Полузащитникът отбеляза първото попадение в срещата и беше избран за Играч на мача.

Янков призна, че през първото полувреме кърджалийци са изпитали трудности и двубоят е бил равностоен, но след почивката домакините са успели да подобрят представянето си.

"Благодаря за наградата и на хората, които са гласували за мен. Имаше напрежение през първото полувреме, мачът беше равностоен. Радвам се, че през втората част показахме добра игра и заслужено спечелихме мача“, заяви Янков.

Футболистът на Арда реализира впечатляващото попадение за 1:0 в 60-ата минута. След гола той първоначално тръгна да празнува, но впоследствие реши да не демонстрира бурно радостта си заради миналото си в Ботев Враца.

"Аз бях тръгнал да се радвам, но осъзнах, че този клуб ми е дал адски много. Искам да им благодаря и им желая успех занапред“, обясни Янков.

Той подчерта, че победите в първенството не идват лесно и именно затова реакцията на Арда след трудната първа част е била особено важна.

"Виждате, че всеки мач е много трудно да спечелиш. Първото полувреме беше много трудно за нас. Показахме характер през втората част“, добави полузащитникът.

Според Янков опитът в състава на Арда може да бъде сред основните оръжия на отбора през сезона, но кърджалийци трябва да демонстрират постоянство в представянето си.

"Тук има доста опитни футболисти, които са играли на високо ниво. Искаме да имаме постоянство, за да постигнем целите си“, категоричен беше той.

След успеха над Ботев Враца вниманието на Арда вече се насочва към предстоящия двубой с Ботев Пловдив.

"Тепърва ще анализираме силните и слабите страни на Ботев Пловдив и искаме отново да спечелим“, завърши Доминик Янков.

Свързани статии:

Тодор Симов: Нашият отбор никога не се задоволява, винаги търсим точка или три
Тодор Симов: Нашият отбор никога не се задоволява, винаги търсим точка или три
Наставникът на Ботев Враца съжалява за пропуснатите възможности...
Чете се за: 02:47 мин.
Арда продължи победния си ход с два гола след почивката срещу Ботев Враца
Арда продължи победния си ход с два гола след почивката срещу Ботев Враца
Доминик Янков даде начало на успеха с великолепен удар, а Антонио...
Чете се за: 04:35 мин.
#Първа лига 2026/2027 #ПФК Арда Кърджали #ПФК Ботев Враца #Доминик Янков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
1
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
2
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
3
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние
4
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по БНТ 3
5
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по...
До 36° днес, захлаждане се очаква в четвъртък
6
До 36° днес, захлаждане се очаква в четвъртък

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
4
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Български футбол

Александър Тунчев: Трябва да сме здраво стъпили на земята и да не летим в облаците
Александър Тунчев: Трябва да сме здраво стъпили на земята и да не летим в облаците
Тодор Симов: Нашият отбор никога не се задоволява, винаги търсим точка или три Тодор Симов: Нашият отбор никога не се задоволява, винаги търсим точка или три
Чете се за: 02:47 мин.
Арда продължи победния си ход с два гола след почивката срещу Ботев Враца Арда продължи победния си ход с два гола след почивката срещу Ботев Враца
Чете се за: 04:35 мин.
Стипе Вуликич с емоционално послание след раздялата с Левски Стипе Вуликич с емоционално послание след раздялата с Левски
Чете се за: 02:35 мин.
Любослав Пенев: Начертали сме посоката, точките ще дойдат Любослав Пенев: Начертали сме посоката, точките ще дойдат
Чете се за: 02:40 мин.
Емануел Луканов: Като поведем, трябва да търсим начин да затворим мача Емануел Луканов: Като поведем, трябва да търсим начин да затворим мача
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа
СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Протест в Белград: Шофьори на комиони са недоволни от правилата за престой в Шенген Протест в Белград: Шофьори на комиони са недоволни от правилата за престой в Шенген
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Пожарът над Рилския манастир: Над 3 тона вода бяха излети от дрон Пожарът над Рилския манастир: Над 3 тона вода бяха излети от дрон
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Лионел Меси се оттегли от националния отбор на 39 години Лионел Меси се оттегли от националния отбор на 39 години
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Тонове българско грозде може да останат необрани заради ниски...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хладнокръвие по време на бедствие: Училищен директор спаси 900...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
До 30 ноември избираме динамичен, балансиран или консервативен...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В сряда започва кинофестивалът във Венеция
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ