ИЗВЕСТИЯ

Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

Александър Василев пропусна два мачбола и загуби драматично на старта в Чънду

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
Деца
Александър Василев
Снимка: Startphoto.bg
Българският тенис талант Александър Василев, втори в световната ранглиста при юношите, започна с драматична загуба участието си във финалите на най-добрите млади играчи в Чънду, Китай. Водачът в група А пропиля два мачбола и отстъпи на румънеца Яник Теодор Александреску с 6:4, 6:7(6), 4:6.

Българинът започна срещата нервно с няколко двойни грешки, но бързо върна пробива и поведе уверено. С мощни сервиси над 200 км/ч и стабилна игра от дъното на корта той спечели първия сет. Във втория обаче допусна няколко грешки в решителни моменти и след тайбрек румънецът изравни.

Третият сет беше пълен с обрати – Василев върна пробив при 0:2, изравни, но при 4:5 сервира за оставане в мача и допусна нова двойна грешка, с която загуби двубоя.

След тежкия старт Александър ще има шанс за реванш в четвъртък, когато излиза срещу финландеца Оскари Палданиус.

