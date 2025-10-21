Александър Василев стартира в турнира на най-добрите юноши в Чънду

Българският тенис талант Александър Василев започва утре участието си на престижния турнир на най-добрите юноши в Чънду, Китай. Той ще излезе в последния мач за деня – четвърти пореден на централния корт, срещу румънеца Яник Теодор Александреску.

Двубоят е насрочен за не по-рано от 15:00 часа местно време (8:00 българско). Василев, който е левичар от София, попада в група А заедно с италианеца Якопо Васами и финландеца Оскари Палданиус. Първите двама в класирането продължават към полуфиналите на Мастърса. Турнирът събира най-добрите млади играчи в света, а Александър влиза в него като един от фаворитите за титлата