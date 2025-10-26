БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Василев завърши на осмо място на юношеския Мастърс

Спорт
Надпреварата се проведе в Чънду (Китай).

александър василев втория мач финалния мастърс юношите чънду
Александър Василев завърши на осмо място на Мастърс турнира на най-добрите юноши в света (ITF Junior Finals 2025). Надпреварата се проведе в Чънду (Китай).

Българинът отстъпи в последната си среща със 7:6(5), 3:6, 5:7 от Оскари Палданиус (Финландия). Двубоят продължи два часа и 8 минути.

Във финала на турнира Макс Шьонхаус (Германия) победи с 6:2, 6:0 Яник Александреску (Румъния).

Александър Василев е третият българин, който игра на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.

