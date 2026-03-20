"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Александър Везенков: Опитвам се да надграждам играта си

Спорт
Българинът премина границата от 3500 точки в Евролигата при победа на Олимпиакос над Баскония

Александър Везенков: Опитвам се да надграждам играта си
Българската баскетболна звезда Александър Везенков отново бе сред водещите фигури за Олимпиакос при успеха с 90:80 над Баскония в мач от 32-ия кръг на Евролигата.

Крилото изигра пореден силен двубой, като завърши с 20 точки, 6 борби и 2 асистенции, а освен това премина границата от 3500 реализирани точки в кариерата си в турнира.

След срещата Везенков призна, че тимът не е показал най-доброто си лице въпреки победата.

"Знам, че не играхме добре срещу Баскония. От една гледна точка, знаехме, че след голяма победа като тази над Фенербахче може би ще сме отпуснати, но не е коректно откъм усилие предвид работата, която вършим всеки ден“, коментира Везенков.

Българинът обърна внимание и на натоварената програма и липсата на време за подготовка.

Истината е, че нямаме много тренировки в последно време, така че до събота ще работим отново усилено“, добави той.

Той подчерта стремежа си да развива играта си и да бъде полезен на отбора.

"Победихме, опитвам да се подобрявам, да вкарвам повече неща в играта си, да помагам на отбора да побеждава“, завърши българинът.

Везенков говори и за амбициите на Олимпиакос до края на сезона.

"Стараем се да постигнем нещо голямо. Трудно е, има много добри играчи в тази лига, но важното е победата. Когато печелиш, всеки е щастлив, всеки е усмихнат“, каза още Везенков.

С успеха Олимпиакос продължава борбата си за челните позиции в класирането на Евролигата.

