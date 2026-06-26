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Александър Везенков ще се присъедини към лагера на България в неделя

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Българският национал ще се присъедини към отбора в Ботевград.

Български национален отбор по баскетбол за мъже Александър Везенков
Снимка: Startphoto.bg
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В неделя, 28 юни, към лагера на националния отбор за мъже на България се присъединява най-полезният играч (MVP) на редовния сезон на Евролигата, Александър Везенков, който ще води "лъвовете" в срещата с Норвегия на 5 юли в Ботевград. Двубоят започва в 19:30 часа.

Вчера се изигра и втората приятелска среща на България срещи Македония. Момчетата на треньора Любомир Минчев се прибират у дома след загуба с 91:87. Това беше и последната проверка на тима преди мача с Норвегия. Баскетболните "лъвове" ще продължат подготовката си в Ботевград.

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#Български национален отбор по баскетбол за мъже #Александър Везенков

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