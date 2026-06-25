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България преклони глава в Скопие

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Баскетболните национали отстъпиха драматично в контрола срещу Северна Македония.

българия преклони глава скопие
Снимка: БФБ
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Българският национален отбор за мъже приключи с грешен ход втората част от своята подготовка за дебютния етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев отстъпи драматично пред Северна Македония с 87:91 в контрола, изиграна в зала "Градски парк", Скопие.

По този начин българите сбъркаха за първи път преди пресявките, а съставът на Хосеп Берокал взе реванш за поражението в Самоков преди дни. За "лъвовете" това бе последна проверка, като те приключиха с победа и загуба. На линия за "трикольорите" не бе и новият натурализиран чужденец - Умоджа Гибсън.

Българският тим вече насочва мислите си към последния игрови прозорец от пресявките, където на 5 юли ще домакинства на Норвегия в мач от шестия кръг в група B и ще търси успех с 10 или повече точки, за да си проправи път до следващата фаза.


Началните минути преминаха при поделено надмощие. Дуейн Стюърт и Виктор Ефремовски се нагърбиха да бележат за домакините, докато от другата страна Борислав Младенов, Йордан Минчев и Иван Алипиев отвръщаха на удара. Взимането на по-сериозен превес се оказа трудна задача и за двата отбора, а гостите намериха начин да се откъснат с точка в края на дебютната част.

Северномакедонците загатнаха какво могат в офанзивен план на старта на втория период, който обратът и двуцифрената разлика бяха закономерност. Усилията, дело на Павлин Иванов, Минчев, Младенов и Алипиев, позволиха на българите да надигнат глава и да върнат равенството на таблото, но западните ни съседи се прибраха в съблекалнята при 45:43.

Част от обичайните заподозрени през първото полувреме напомниха за себе си и на старта на второто, когато „лъвовете“ за отрицателно време обърнаха хода на събитията, мечтаейки за двуцифрена разлика. Северномакедонският отбор отговори на свой ред със серия и след 30 минути игра светлинното табло светеше при 66:66.

Домакините опитаха да нарушат статуквото за начало на последната част чрез Стоян Гюровски и Лука Стояновски. Минчев, Алипиев и Младенов напомниха за себе си, стопявайки изоставането на „трикольорите“ само на точка с по-малко от 3 минути до края. До финалната сирена Гюровски и Стюърт наказаха българската защита зад дъгата по веднъж, за да пратят спокойствието в домакинския лагер.

Иван Алипиев блесна за българите, отчитайки се с 22 точки, 8 борби и 5 асистенции. Борислав Младенов остави на сметката си 19 и 5 овладени под двата ринга топки, Йордан Минчев отбеляза 17 точки.

Дуейн Стюарт даде тон на победителите с 26 точки, 5 борби и 5 асистенции.

#Национален отбор на Северна Македония по баскетбол за мъже #Български национален отбор по баскетбол за мъже

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