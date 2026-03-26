Александър Везенков сред лидерите в Евролигата и основен претендент за MVP

Българският национал доминира в ключови статистически категории с оставащи пет кръга до края на редовния сезон

Българската звезда в Евролигата Александър Везенков продължава да бъде сред най-влиятелните играчи в Eвролигата, заемайки челни позиции в редица статистически класации.

С оставащи едва пет кръга до края на редовния сезон, баскетболистът на Олимпиакос се утвърждава като един от основните кандидати за приза Най-полезен играч (MVP), като приносът му е ключов и за второто място на тима в класирането.

30-годишното тежко крило е лидер в най-важния индивидуален показател - коефициент на полезно действие (КПД), където има впечатляващите 23.4. Той изпреварва значително втория Илайджа Брайънт от Апоел Тел Авив, който е с 20.7.

Везенков е и втори по отбелязани точки средно на мач. Националът ни е с коефициент 19.4, като отстъпва минимално на Кендрик Нън от Панатинайкос, който има 19.5. В близост до тях е и Надир Ифи от Париж Баскетбол с 19.0.

Българинът попада и в Топ 5 по борби със средно 6.7 на мач, като лидер е съотборникът му Никола Милутинов със 7.1. Везенков обаче е №1 по дефанзивни борби, 5.2 средно на двубой, като единствено Чима Монеке от Цървена звезда е близо до него с 5.1.

Стабилното му представяне личи и при стрелбата. Той е сред най-добрите при изпълнението на наказателни удари – реализира по 4.4 от 5 опита средно (88.7%), както и сред водещите реализатори от средна дистанция с 63.9% успеваемост.

До момента Везенков има 30 мача през сезона, като е бил титуляр във всеки един от тях. Със средно 28.36 минути на паркета той е и сред най-използваните играчи в турнира.

Любопитен факт е, че другият български национал Коди Милър-Макинтайър води класацията по асистенции със 7.2 и е лидер по игрово време със средно 30.4 минути.

