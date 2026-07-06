Александър Везенков: Винаги е хубаво да играеш за националния отбор

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков не скри своето задоволство от това отново да играе за националния отбор на България и то в Ботевград след гръмкия завършек на първата фаза от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Българите не оставиха шансове на Норвегия след 88:57 в „Арена Ботевград“.

Крилото увенча своето завръщане с екипа на „лъвовете“. Лидерът на Олимпиакос поведе колоната на реализаторите. Везенков финишира с 22 точки, 6 борби и 1 асистенция за 27 минути, прекарани на паркета.

„Винаги е хубаво да се играе в Ботевград за националния отбор, чувството е различно, защото е по-рядко. Да, мачът не беше от голяма интрига за феновете, но важното е, че си свършихме работата и че продължаваме напред“, сподели той след срещата.

Според него бъдещето на отбора е светло, предвид младостта на съотборниците му.

„Има много път пред младите играчи, трябва да работят, да са здраво стъпили на земята и да се развиват. Те са бъдещето на българския баскетбол и само с работа могат да го постигнат това, което искат“, допълни националът.

Крилото говори за възможността отново да видим в състава на националите Коди Милър-Макинтайър, който стана негов съотборник в редиците на гърците само преди дни.

„Прибавихме нов играч преди няколко дни, той беше готов да играе. Сега подписва в голям отбор. Имаме опции, така че ще видим“, добави Везенков по адрес на Умоджа Гибсън.

Според него състоянието на българския баскетбол има нужда от подобрение.

„Нивото на българския баскетбол пада надолу, има какво да се желае. НБЛ е с нов формат и нови отбори, нека видим какво ще е бъдещето“, подчерта Везенков.

България ще може да разчита на Александър Везенков и за старта на втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Естония и Словения. Лидерът на Олимпиакос ще облече екипа на българите и през август, когато ще започне втората фаза от пресявките.