Везенков показа класа, България се разправи с Норвегия в квалификациите

Българският национален отбор за мъже приключи с гръм и трясък откриващия етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев сътвори шоу срещу Норвегия след в среща от последния шести кръг в група B, изиграна в препълнената до краен предел „Арена Ботевград“. Още преди началото на мача стана ясно, че българите са си проправили път към втората фаза в пресявките, но това по никакъв начин не ги спря откажат на бърза ръка състава, воден от Матиас Екхоф.

Двубоят бе белязан от завръщането на Александър Везенков, който се завърна след 17-месечено отсъствие и се погрижи да попадне под светлините на прожекторите, както и от официалния дебют на трима в състава на „лъвовете“ – Александър Гавалюгов, Иван Спиров и Кръстомир Михов. Освен това норвежците дойдоха в Ботевград без двама от най-добрите си играчи- Харал Фрей и Крис Ндоу, като това допълнително лиши мача от интрига.

По този начин „трикольорите“ финишираха на върха в крайното класиране с три победи и една загуба, тъй като спечелиха с над 10 точки разлика и изпревариха норвежците, които имат същия баланс, но в крайна сметка се задоволиха с второто място.

Агресивната защита, съчетана със соловите изпълнения на Борислав Младенов, Иван Алипиев и Константин Тошков, загатнаха как ще се развие този мач за домакините още в откриващите минути. Гостите се намираха в пълен нокдаун, а българите продължиха с наказателната си акция по пътя към разлика от 17 точки в края на встъпителния период.

Макар и слабата резултатност, завладяла началото на следващата десетка, за колебания в българския лагер не можеше да става дума и „лъвовете“ господстваха с пълна сила. Норвежците отново удариха на камък в опит да намерят аргументи, а Александър Везенков вгорчи допълнително живота им чрез доза мастърклас за „трикольорите“, които се оттеглиха в съблекалнята при 52:27.

Това се оказа достатъчно второто полувреме да се превърне в протоколно и представителният ни дим да довърши започнатото.

Александър Везенков увенча своето завръщане за родните национали със своите 22 точки, допълнени от 6 борби. Борислав Младенов се разписа с 15 точки, Александър Стоименов го последва с 13, Константин Тошков остави на сметката си 10 и 8 асистенции.

Людвиг Бергсенг отсрами своите съотборници с 10 точки за скандинавците