БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два...
Чете се за: 19:32 мин.
Иван Демерджиев само пред БНТ: Десислава Атанасова е...
Чете се за: 01:32 мин.
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Везенков показа класа, България се разправи с Норвегия в квалификациите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Крилото демонстрира своите възможности, а българите финишираха на висота първия етап от предварителните пресявки за Евробаскет 2029.

българия норвегия предварителни квалификации евробаскет 2029 първи етап
Снимка: startphoto.bg

Българският национален отбор за мъже приключи с гръм и трясък откриващия етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев сътвори шоу срещу Норвегия след в среща от последния шести кръг в група B, изиграна в препълнената до краен предел „Арена Ботевград“. Още преди началото на мача стана ясно, че българите са си проправили път към втората фаза в пресявките, но това по никакъв начин не ги спря откажат на бърза ръка състава, воден от Матиас Екхоф.

Двубоят бе белязан от завръщането на Александър Везенков, който се завърна след 17-месечено отсъствие и се погрижи да попадне под светлините на прожекторите, както и от официалния дебют на трима в състава на „лъвовете“ – Александър Гавалюгов, Иван Спиров и Кръстомир Михов. Освен това норвежците дойдоха в Ботевград без двама от най-добрите си играчи- Харал Фрей и Крис Ндоу, като това допълнително лиши мача от интрига.

По този начин „трикольорите“ финишираха на върха в крайното класиране с три победи и една загуба, тъй като спечелиха с над 10 точки разлика и изпревариха норвежците, които имат същия баланс, но в крайна сметка се задоволиха с второто място.

Агресивната защита, съчетана със соловите изпълнения на Борислав Младенов, Иван Алипиев и Константин Тошков, загатнаха как ще се развие този мач за домакините още в откриващите минути. Гостите се намираха в пълен нокдаун, а българите продължиха с наказателната си акция по пътя към разлика от 17 точки в края на встъпителния период.

Макар и слабата резултатност, завладяла началото на следващата десетка, за колебания в българския лагер не можеше да става дума и „лъвовете“ господстваха с пълна сила. Норвежците отново удариха на камък в опит да намерят аргументи, а Александър Везенков вгорчи допълнително живота им чрез доза мастърклас за „трикольорите“, които се оттеглиха в съблекалнята при 52:27.

Това се оказа достатъчно второто полувреме да се превърне в протоколно и представителният ни дим да довърши започнатото.

Александър Везенков увенча своето завръщане за родните национали със своите 22 точки, допълнени от 6 борби. Борислав Младенов се разписа с 15 точки, Александър Стоименов го последва с 13, Константин Тошков остави на сметката си 10 и 8 асистенции.

Людвиг Бергсенг отсрами своите съотборници с 10 точки за скандинавците

Свързани статии:

Предварителни квалификации за Евробаскет 2029: България - Норвегия (ГАЛЕРИЯ)
Предварителни квалификации за Евробаскет 2029: България - Норвегия (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от срещата между България и Норвегия
#Национален отбор на Норвегия по баскетбол за мъже #Предварителни квалификации за Евробаскет 2029 #Български национален отбор по баскетобол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
2
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
3
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
4
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала...
Тома Биков: Десислава Атанасова беше изключително добър председател на нашата парламентарна група
5
Тома Биков: Десислава Атанасова беше изключително добър председател...
Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия
6
Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Баскетбол

Предварителни квалификации за Евробаскет 2029: България - Норвегия (ГАЛЕРИЯ)
Предварителни квалификации за Евробаскет 2029: България - Норвегия (ГАЛЕРИЯ)
Баскетболните националки на България до 20 г. надвиха Нидерландия на еврошампионата в Самоков Баскетболните националки на България до 20 г. надвиха Нидерландия на еврошампионата в Самоков
Чете се за: 01:25 мин.
Българският национален отбор по баскетбол на колички завърши осми на еврошампионата в Загреб Българският национален отбор по баскетбол на колички завърши осми на еврошампионата в Загреб
Чете се за: 00:45 мин.
Пълна "Арена Ботевград" очаква националите по баскетбол Пълна "Арена Ботевград" очаква националите по баскетбол
Чете се за: 00:37 мин.
България излиза за решителен сблъсък с Норвегия в битката за Евробаскет 2029 България излиза за решителен сблъсък с Норвегия в битката за Евробаскет 2029
Чете се за: 03:12 мин.
Баскетболните националки до 20 г. с гръмко начало на европейското в Самоков Баскетболните националки до 20 г. с гръмко начало на европейското в Самоков
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта -...
Чете се за: 19:32 мин.
У нас
Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени? Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Недостиг на спешни медици: В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици" Недостиг на спешни медици: В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун" Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Пожари опустошават гори в Европа
Чете се за: 02:47 мин.
По света
250 години САЩ: Горещо време, бури и евакуация белязаха празничния ден
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Антропология на бедствията: Проект събира спомени и лични...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Нов проект на Столична община: Велоалеята на бул. "Патриарх...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ