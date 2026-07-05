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Предварителни квалификации за Евробаскет 2029: България - Норвегия (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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20:22, 05.07.2026
Спорт
Копирано в клипборда
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Снимки от срещата между България и Норвегия
Снимка: Startphoto.bg
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#Български национален отбор по баскетбол за мъже
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