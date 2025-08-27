БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Зверев, Алекс Де Минор и Томи Пол продължиха във втория кръг на US Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Нуно Боржеш, Феликс Оже-Алиасим и Стефанос Циципас също записаха победи.

Александър Зверев
Снимка: БТА
Слушай новината

Германският тенисист Александър Зверев, който игра финал на Откритото първенство на САЩ през 2020 година, се класира без проблем за втория кръг, след като се наложи над чилиеца Алехандро Табило с 6:2, 7:6 (4), 6:4 за малко повече от 2 часа игра в Ню Йорк.

В следващата фаза Зверев, който е поставен под №3 в схемата, ще срещне британеца Джейкъб Фърнли, който победи испанския ветеран Роберто Баутиста-Агут в четири сета - 7:5 6:2, 5:7, 6:4.

Австралиецът Алекс Де Минор също продължи напред след успех над сънародника си Крис О'Конъл с 6:3, 6:4, 6:4.

Напред продължава и американецът Томи Пол, който надигра Елмер Мьолер от Дания с 6:3, 6:3, 6:1 за по-малко от час и 50 минути.

В един от най-оспорваните мачове играещият под неутрален флаг руснак Роман Сафиулин победи французина Гаел Монфис с 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4.

За втория кръг се класира и португалецът Нуно Боржеш, който се наложи над представителя на домакините Брентън Холт с 6:4, 6:2, 6:3.

Канадецът Феликс Оже-Алиасим надигра на старта щастливия губещ Били Харис от Великобритания след 6:4, 7:6 (8), 6:4. Той ще срещне в следващата фаза Роман Сафиулин.

Стефанос Циципас от Гърция се наложи над французина Александър Мюлер в четири части - 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (5).

Австралиецът Тристан Скулкайт победи Лоренцо Сонего от Италия след дълъг тайбрек в петия сет - 6:3, 7:6 (8), 1:6, 1:6, 7:6 (10:6).

Германецът Даниел Алтмайер елиминира Хамад Меджедович от Сърбия със 7:5, 6:7 (3), 7:6 (7), 6:7 (5), 6:4 в най-дългия мач за деня, продължил близо 4 часа и 50 минути.

#US Open 2025 #Алекс Де Минор #Томи Пол #Александър Зверев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
3
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
4
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато движението по лот 1?
5
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
6
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Тенис

Коко Гоф и Наоми Осака стартираха Откритото първенство на САЩ с победи
Коко Гоф и Наоми Осака стартираха Откритото първенство на САЩ с победи
Безоблачен старт за Яник Синер на US Open Безоблачен старт за Яник Синер на US Open
Чете се за: 04:10 мин.
Иван Иванов аут от турнир в Майорка Иван Иванов аут от турнир в Майорка
Чете се за: 01:40 мин.
Ига Швьонтек с експресно класиране във втория кръг на US Open Ига Швьонтек с експресно класиране във втория кръг на US Open
Чете се за: 01:12 мин.
Димитър Кузманов продължава във втория кръг в Порто Димитър Кузманов продължава във втория кръг в Порто
Чете се за: 00:55 мин.
Три българки се класираха за четвъртфиналите на двойки на тенис турнир в Брашов Три българки се класираха за четвъртфиналите на двойки на тенис турнир в Брашов
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано 53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Как са избягали двете деца от детската градина в Сапарева баня?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Нови правила за атракционите: Държавата затяга контрола след...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ