Александър Зверев, Алекс Де Минор и Томи Пол продължиха във втория кръг на US Open

Нуно Боржеш, Феликс Оже-Алиасим и Стефанос Циципас също записаха победи.
Германският тенисист Александър Зверев, който игра финал на Откритото първенство на САЩ през 2020 година, се класира без проблем за втория кръг, след като се наложи над чилиеца Алехандро Табило с 6:2, 7:6 (4), 6:4 за малко повече от 2 часа игра в Ню Йорк.
В следващата фаза Зверев, който е поставен под №3 в схемата, ще срещне британеца Джейкъб Фърнли, който победи испанския ветеран Роберто Баутиста-Агут в четири сета - 7:5 6:2, 5:7, 6:4.
Австралиецът Алекс Де Минор също продължи напред след успех над сънародника си Крис О'Конъл с 6:3, 6:4, 6:4.
Напред продължава и американецът Томи Пол, който надигра Елмер Мьолер от Дания с 6:3, 6:3, 6:1 за по-малко от час и 50 минути.
В един от най-оспорваните мачове играещият под неутрален флаг руснак Роман Сафиулин победи французина Гаел Монфис с 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4.
За втория кръг се класира и португалецът Нуно Боржеш, който се наложи над представителя на домакините Брентън Холт с 6:4, 6:2, 6:3.
Канадецът Феликс Оже-Алиасим надигра на старта щастливия губещ Били Харис от Великобритания след 6:4, 7:6 (8), 6:4. Той ще срещне в следващата фаза Роман Сафиулин.
Стефанос Циципас от Гърция се наложи над французина Александър Мюлер в четири части - 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (5).
Австралиецът Тристан Скулкайт победи Лоренцо Сонего от Италия след дълъг тайбрек в петия сет - 6:3, 7:6 (8), 1:6, 1:6, 7:6 (10:6).
Германецът Даниел Алтмайер елиминира Хамад Меджедович от Сърбия със 7:5, 6:7 (3), 7:6 (7), 6:7 (5), 6:4 в най-дългия мач за деня, продължил близо 4 часа и 50 минути.