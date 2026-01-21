БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Зверев загуби сет, но се класира за третия кръг в Мелбърн

Германецът се наложи над Александър Мюлер.

Александър Зверев
Снимка: БТА
Слушай новината

Александър Зверев се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия, след като се наложи с 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 над французина Александър Мюлер. Световният №3 и финалист от миналия сезон избегна неприятна изненада, въпреки че отново загуби сет в ранната фаза на турнира.

Германецът започна колебливо двубоя и още в първия гейм бе изправен пред точки за пробив, но успя да стабилизира играта си. След това Зверев наложи контрол с по-силен сервис и по-добра игра от основната линия, което му донесе два пробива и успех в откриващия сет.

Втората част изглеждаше по сценарий за фаворита, който поведе с 3-0, но Мюлер повиши агресията си на ретур и обърна развоя. Французинът спечели шест от следващите седем гейма и изравни резултата след 6-4.

Зверев отговори в третия сет, като въпреки кратък спад в концентрацията, отново пое инициативата и си върна преднината в мача. В четвъртия сет германецът реализира ранен пробив, който се оказа решаващ, и след близо три часа игра затвори срещата в своя полза.

В следващия кръг третият поставен ще срещне британеца Камерън Нори, който по-рано днес отстрани американеца Емилио Нава.

Алекс де Минор също продължава напред, след като във втория си мач от надпреварата в Мелбърн надигра Хамад Медиедович от Сърбия със 6:7(5), 6:2, 6:2, 6:1. Мачът продължи малко повече от 3 часа.

Де Минор и Медиедович се изправиха за първи път на професионално ниво един срещу друг.

В третия кръг австралиецът ще се противопостави на 29-я в схемата Франсис Тиафо (САЩ), който се справи с аржентинеца Франсиско Комесана с 6:4, 6:3, 4:6, 6:2 за три часа и пет минути игра.

#Александър Зверев

