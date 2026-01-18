БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Александър Зверев започна с победа на Откритото първенство на Австралия

Чете се за: 04:32 мин.
Спорт
20-ият поставен Флавио Коболи отпадна от турнира.

Александър Зверев
Снимка: БТА
Третият поставен Александър Зверев (Германия) записа успешен старт на Откритото първенство на Австралия по тенис при мъжете, след като надделя в първия кръг над канадеца Габриел Диало след обрат с 6:7(1), 6:1 6:4, 6:2 за два часа и 45 минути игра, докато феновете в Мелбърн останаха недоволни от дългите опашки и изненадващото спиране на продажбата на билети в първия ден на турнира от Големия шлем.

Финалистът от миналата година загуби първия сет срещу енергичния №41 в световната ранглиста Диало на „Род Лейвър Арена“, но се съвзе и стигна до успеха в горещия австралийски следобед.

„Определено, когато видях жребия, не бях много щастлив. Мислех си, че не може да стане по-зле от ситуацията в първи сет. Но след това за мен стана много по-добре“, призна германецът по повод Габриел Диало - един от най-опасните непоставени тенисисти в мъжката схема на сингъл.

С допълнителна охрана, осигурена за турнира след масовата стрелба на плажа Бонди в Сидни миналия месец, търпението на зрителите беше поставено на изпитание, докато се редяха на дълги опашки под жаркото слънце пред входовете на „Мелбърн Парк“. Организаторите поднесоха нежелана изненада, спирайки продажбата на най-популярните видове билети в рамките на един час, позовавайки се на голямо търсене. Този ход разочарова стотици фенове, които чакаха на опашки дълго време, очаквайки да купят от по-евтините билети, които позволяват достъп до по-малките кортове.

„Опитахме се да купим ground pass, а те просто ни казаха, че има само билети, които струват 229 австралийски долара (153 щатски долара) на човек. Не искахме да харчим толкова много пари, така че съм малко разочарована“, заяви жителката на Мелбърн Сюзън Уолш пред агенция Reuters.

20-ият поставен италианец Флавио Коболи допусна поражение с 6:7(1), 4:6, 1:6 от британския квалификант Артър Фери, като се оплака от стомашни проблеми по време на мача.

Победата на 186-ия в света Фери при дебюта му на Откритото първенство на Австралия беше подарък за майка му Оливия - бивша професионална тенисистка, която пътува до Мелбърн, след като той се класира за основната схема.

Във втория кръг британецът ще се изправи срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери, който отстрани Миомир Кецманович от Сърбия с 6:2, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4 в двубой, продължил три часа и 57 минути.

В други срещи от първия кръг на турнира от Големия шлем в Мелбърн 18-ят поставен Франсиско Серундоло (Аржентина) преодоля Чжъчжън Чжан (Китай) с 6:3, 7:6(0), 6:3, а 32-ият в схемата французин Корентен Муте елиминира представителя на домакините Тристан Скулкейт с 6:4, 7:6(1), 6:3.

Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина отстрани канадеца Лиъм Драксъл със 7:5, 6:0, 6:4 и му предстои сблъсък срещу Серундоло във втория кръг, докато Франсиско Комесана (Аржентина) победи американеца Патрик Кипсън с 6:2, 6:3, 3:6, 6:3.

Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас от Испания започва битката за първа титла от Откритото първенство на Австралия срещу представителя на домакините Адам Уолтън във вечерната сесия на „Род Лейвър Арена“ по-късно днес българско време.

