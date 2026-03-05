Втора чиста победа за Елизара Янева в Словакия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надпреварата е с награден фонд 60 000 долара.

елизара янева отпадна четвъртфиналите тенис турнира лешно полша
Слушай новината

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Търнава, Словакия, с награден фонд 60 000 долара.

18-годишната българка победи със 7:5, 6:1 четвъртата поставена и №153 в световната ранглиста Греет Минен от Белгия. Двубоят продължи 84 минути. Това е втора победа от два мача за Янева срещу Минен след успеха на българката на турнир в Порто през януари.

Янева допусна първия пробив в мача за 2:3, но успя да обърне развоя на първия сет до 5:3. Минен изравни за 5:5, но българката спечели следващите два гейма и затвори частта със 7:5.

Във втория сет Янева поведе с 3:0, а след още един пробив доминираше до края и спечели с категоричното 6:1. За място на полуфиналите тя ще се изправи срещу №228 в света Селин Неф от Швейцария.

В същото време друга българка – Изабелла Шиникова – отпадна във втория кръг след загуба с 3:6, 0:6 от седмата поставена Анук Куверманс от Нидерландия за 71 минути игра.

