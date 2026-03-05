Александър Донски е на полуфинал на двойки в Руанда

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ
Надпреварата е с награден фонд 107 хиляди евро.

александър донски класира четвъртфиналите двойки тенис турнира сериите bdquoчалънджър делхи
Слушай новината

Българският тенисист Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Кигали (Руанда) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, спечелиха без игра след отказ на съперниците им Корентен Деноли (Франция) и Лука Микрут (Хърватия).

За място на финала двамата ще играят срещу Стефан Латинович (Сърбия) и Лука Павлович (Франция).

С представянето си Донски заработи 30 точки за световната ранглиста на двойки.

