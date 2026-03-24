Александра Фейгин ще бъде с 12-и стартов номер за кратката програма на световния шампионат по фигурно пързаляне

Александра Фейгин ще бъде с 12-и стартов номер в утрешната кратка програма при жените на световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага.

Тя ще излезе на леда в 14:20 часа българско време в сряда, а надпреварата започва в 12:30 часа.

В Прага Фейгин ще играе нова кратка програма, като решението за смяната дойде след Олимпийските игри в Милано-Кортина преди месец. Щабът на българката избра да заложи на вече използвана музика - "Списъкът на Шиндлер", а композицията направи Кирил Халявин, бивш състезател в танците на лед за Русия и Испания.

Общо 173 фигуристи от 39 държави са заявени за участие на Световното първенство за мъже и жени в "O2 арена" в Прага. За отличията ще спорят 39 мъже, 33 дами, 21 спортни и 31 танцови двойки.

Чешката столица е домакин на световното първенство по фигурно пързаляне за трети път след 1993 и 1962 година.