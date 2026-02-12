Алесандро Хемерле защити олимпийската си титла в сноубордкрос

Австриецът Алесандро Хемерле защити олимпийската си титла в дисциплината сноубордкрос при мъжете, след като спечели финала на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

32-годишният роден в Швейцария сноубордист се движеше трети през по-голямата част от финалната надпревара, но със силно каране в долната част на трасето грабна златото, дублирайки триумфа от Пекин 2022.

Канадецът Елиот Гронден остана втори, също както в Пекин, когато отново отстъпи на Хамерле с фотофиниш.

Бронзовото отличие в дисциплината остана за австриеца Якоб Дузек, а четвърти в големия финал е французинът Ейдан Шоле.

финал, сноубордрос, мъже:

1. Алесандро Хемерле (Австрия)

2. Елиот Гронден (Канада)

3. Якоб Дузек (Австрия)

4. Ейдан Шоле (Франция)