Петър Попангелов и Боран Хаджиев ще посетят Игрите в Милано/Кортина

Две значими фигури в родните зимни спортове ще посетят Олимпийските игри Милано-Кортина 2026 по покана на БОК, съобщиха от централата.

Петър Попангелов - първият българин с победа за Световната купа в алпийските ски, както и Боран Хаджиев – треньор на единствената зимна олимпийска шампионка от страната - Екатерина Дафовска, ще посетят Италия и ще проследят стартове от олимпийската програма.

Попангелов, който има две шести места в слалома на зимните Олимпиади в Лейк Плесид 1980 и Сараево 1984, ще наблюдава гигантския слалом за мъже в Бормио на 14 февруари, в който ще участва Калин Златков, а след това ще стиска палци за Алберт Попов и за Златков в слалома на 16 февруари.

Преди година в Попов записа първата победа в коронната си дисциплина за Световната купа в Мадона ди Кампильо (Италия), което стана 45 години след успеха на Попангелов.

Боран Хаджиев пък ще е в Антхолц-Антерселва, където продължава надпреварата в биатлона, в който Лора Христова вчера спечели бронзов медал. Именно с неговото име са свързани последните български олимпийски успехи – титлата на Екатерина Дафовска от Нагано 1998 и третото място на Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002.

В Антхолц-Антерселва е и самата Дафовска, която в ролята си на представител на Международната федерация, участва в церемонията по награждаването на Лора Христова.