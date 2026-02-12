БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Швейцария без проблеми срещу Франция на олимпийския турнир по хокей

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Хокей
Запази

Мачът бе първи и за двата отбора.

Швейцария без проблеми срещу Франция на олимпийския турнир по хокей
Слушай новината

С два гола на крилото на Ню Джърси Девилс Тимо Майер Швейцария победи Франция с 4:0 в първия мач и за двата отбора от група "А" на турнира по хокей на лед на Олимпийски игри в Милано и Кортина 2026.

Нападателят Дамиен Рят и защитникът Янис Мозер дадоха аванс от 2:0 на швейцарците още преди да са изминали и четири минути от началото на мача. Другите две попадения, които бяха дело на Майер, паднаха в заключителните десет минути на двубоя.

С 27 спасявания и "шътаут" завърши вратарят на Швейцария Леонардо Дженони, а колегата му на френската врата Антоан Келер приключи с 39 отразени шайби.

Швейцарците, които спечелиха сребърните медали на последните две световни първенства, нямат олимпийско отличие от 1948 година насам, а от 1956 година насам имат само едно класиране в сред първите шест, което се случи през 2006 година в Торино.

От 17:40 часа българско време днес е другият мач от групата, в който съперници са тимовете на Чехия и Канада.

#Национален отбор на Франция по хокей на лед #Национален отбор на Швейцария по хокей на лед #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
1
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
4
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
5
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
6
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
6
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...

Още от: Milano Cortina 2026

Ще има ли нова радост за България - гледайте женския спринт в биатлона в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Ще има ли нова радост за България - гледайте женския спринт в биатлона в събота по БНТ 1 и БНТ 3
МОК забрани на втори украинец да носи шлем с надпис в подкрепа на страната си МОК забрани на втори украинец да носи шлем с надпис в подкрепа на страната си
Чете се за: 01:22 мин.
МОК позволи на Владислав Хераскевич да продължи участието си в Милано/Кортина МОК позволи на Владислав Хераскевич да продължи участието си в Милано/Кортина
Чете се за: 01:35 мин.
Гледайте интервалния старт на 10 км ски бягане в петък по БНТ 1 Гледайте интервалния старт на 10 км ски бягане в петък по БНТ 1
Чете се за: 00:25 мин.
Гледайте по БНТ 3 мача Канада - Чехия от олимпийския турнир по хокей Гледайте по БНТ 3 мача Канада - Чехия от олимпийския турнир по хокей
Чете се за: 00:30 мин.
Австралия отново на върха в бабуните след златото на Купър Уудс Австралия отново на върха в бабуните след златото на Купър Уудс
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ