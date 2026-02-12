Швейцария без проблеми срещу Франция на олимпийския турнир по хокей

С два гола на крилото на Ню Джърси Девилс Тимо Майер Швейцария победи Франция с 4:0 в първия мач и за двата отбора от група "А" на турнира по хокей на лед на Олимпийски игри в Милано и Кортина 2026.

Нападателят Дамиен Рят и защитникът Янис Мозер дадоха аванс от 2:0 на швейцарците още преди да са изминали и четири минути от началото на мача. Другите две попадения, които бяха дело на Майер, паднаха в заключителните десет минути на двубоя.

С 27 спасявания и "шътаут" завърши вратарят на Швейцария Леонардо Дженони, а колегата му на френската врата Антоан Келер приключи с 39 отразени шайби.

Швейцарците, които спечелиха сребърните медали на последните две световни първенства, нямат олимпийско отличие от 1948 година насам, а от 1956 година насам имат само едно класиране в сред първите шест, което се случи през 2006 година в Торино.

От 17:40 часа българско време днес е другият мач от групата, в който съперници са тимовете на Чехия и Канада.