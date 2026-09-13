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Алисон дос Сантос над всички на 400 м. с препятствия на World Athletics Ultimate Championship

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Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
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Джамел Седжати поднесе изненада, побеждавайки в дисциплината 800 метра в последната вечер на турнира.

Алисон дос Сантос над всички на 400 м. с препятствия на World Athletics Ultimate Championship
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Световният рекордьор Алисон дос Сантос спечели бягането на 400 метра с препятствия при мъжете, докато Джамел Седжати поднесе изненада, побеждавайки в дисциплината 800 метра в последната вечер на първото издание на турнира World Athletics Ultimate Championship в Будапеща.

Малко след като постави световен рекорд преди две седмици, бразилецът Дос Сантос финишира за 45,98 секунди, изпреварвайки съперниците си Рей Бенджамин от САЩ (46,40) и бившия рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия (46,78). При жените победителка стана американката Джасмин Джоунс с време 52,45 секунди.

Алжирецът Седжати изпревари световния шампион за 2023 г. Марко Ароп (Канада) в последните метри на дистанцията и спечели бягането на 800 метра при мъжете с време 1:41,91 минути. Ароп финишира за 1:42,28 мин., а олимпийският шампион от Кения Емануел Ваньони остана трети (1:42,44 минути).

Румеш Патираге от Шри Ланка постигна резултат от 91,09 м в хвърлянето на копие при мъжете, побеждавайки с разлика от близо пет метра.

Британецът Джош Кер увенча една забележителна година с победа в бягането на 1500 метра. Шотландецът, който през юли постави нов световен рекорд на една миля, удържа атаката на австралиеца Камерън Майърс (заел второто място) на финалната права и пресече линията с време 3:29,35 минути, добавяйки този успех към титлите си на 3000 метра в зала и на една миля от Игрите на Британската общност, спечелени по-рано през годината.

Победата донесе на Кер и парична награда от 150 000 долара от новото състезание, създадено с цел да привлече по-голям зрителски интерес към леката атлетика в годините без големи първенства.

Първото издание на Ultimate Championship предложи награден фонд от 10 милиона долара – най-големият в историята на този спорт. Над 60 000 зрители посетиха състезанията през трите дни в Будапеща, за които бяха разпродадени всички билети.

#World Athletics Ultimate Championship в Будапеща 2026 г. #Алисон дос Сантос

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