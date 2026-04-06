Алкарас: Много ми липсваше да играя на клей

Испанецът ще защитава трофея в Монте Карло.

Може с увереност да се каже, че поставеният под №1 Карлос Алкарас е развълнуван за началото на сезона на клей на турнира в Монте Карло.

„Наистина съм много, много щастлив, че съм отново тук, на първия турнир от сезона на клей – поне за мен, което е страхотно“, сподели Алкараз пред ATP Media.

„Признавам, че много ми липсваше. Ще се опитам да се наслаждавам максимално на тази прекрасна настилка и на този красив турнир. Страхотно е. Да бъда тук като защитаващ титлата си също е нещо, за което всъщност не мисля. Просто се опитвам да съм в правилното настроение и да ставам по-добър след всяка тренировка – и да видим как ще се развият нещата“, добави световният №1.

Клеят винаги е бил „щастлива територия“ за Алкарас, който е печелил 84,4% от мачовете си на този тип настилка. Само Рафаел Надал (90,5%) и Бьорн Борг (86,1%) имат по-висок процент победи, което прави турнира в Монако идеална възможност за испанеца да се върне на правилния път след загубата си в третия кръг в Маями от Себастиан Корда.

„Започнах да играя тенис на клей. Израснах, играейки на клей. Започнах на четири години и чак на осем едва докоснах твърда настилка, и то почти никак, така че винаги бях на клей. Затова имам специално усещане за сезона на клей – след като свърши, трябва да чакаш почти една година, за да играеш отново. За мен това е много дълъг период“, обясни Алкарас.

22-годишният тенисист ще се изправи срещу Себастиан Баес във втория кръг. Мачът е във вторник.

Свързани статии:

Трикратният шампион Циципас напусна рано Монте Карло
Трикратният шампион Циципас напусна рано Монте Карло
Поражението на гърка ще се отрази сериозно и на мястото му в...
Чете се за: 02:52 мин.
Григор Димитров започва в Монте Карло във вторник
Григор Димитров започва в Монте Карло във вторник
Българинът е изправен пред сериозен тест още на старта.
Чете се за: 01:52 мин.
ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
3
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
4
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: ATP

Трикратният шампион Циципас напусна рано Монте Карло
Трикратният шампион Циципас напусна рано Монте Карло
Григор Димитров започва в Монте Карло във вторник Григор Димитров започва в Монте Карло във вторник
Чете се за: 01:52 мин.
Стан Вавринка каза сбогом на Монте Карло Стан Вавринка каза сбогом на Монте Карло
Чете се за: 01:42 мин.
Артур Риндеркнеш с впечатляващото представяне и победа над Карен Хачанов още на старта на Мастърса в Монте Карло Артур Риндеркнеш с впечатляващото представяне и победа над Карен Хачанов още на старта на Мастърса в Монте Карло
Чете се за: 02:22 мин.
17-годишният Моис Куаме се бори, но отстъпи пред Юго Умбер при дебюта си в Монте Карло 17-годишният Моис Куаме се бори, но отстъпи пред Юго Умбер при дебюта си в Монте Карло
Чете се за: 02:55 мин.
Без промяна за Григор Димитров в класацията на ATP Без промяна за Григор Димитров в класацията на ATP
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
