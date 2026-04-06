Алкарас: Много ми липсваше да играя на клей

Може с увереност да се каже, че поставеният под №1 Карлос Алкарас е развълнуван за началото на сезона на клей на турнира в Монте Карло.

„Наистина съм много, много щастлив, че съм отново тук, на първия турнир от сезона на клей – поне за мен, което е страхотно“, сподели Алкараз пред ATP Media.



„Признавам, че много ми липсваше. Ще се опитам да се наслаждавам максимално на тази прекрасна настилка и на този красив турнир. Страхотно е. Да бъда тук като защитаващ титлата си също е нещо, за което всъщност не мисля. Просто се опитвам да съм в правилното настроение и да ставам по-добър след всяка тренировка – и да видим как ще се развият нещата“, добави световният №1.

Клеят винаги е бил „щастлива територия“ за Алкарас, който е печелил 84,4% от мачовете си на този тип настилка. Само Рафаел Надал (90,5%) и Бьорн Борг (86,1%) имат по-висок процент победи, което прави турнира в Монако идеална възможност за испанеца да се върне на правилния път след загубата си в третия кръг в Маями от Себастиан Корда.

„Започнах да играя тенис на клей. Израснах, играейки на клей. Започнах на четири години и чак на осем едва докоснах твърда настилка, и то почти никак, така че винаги бях на клей. Затова имам специално усещане за сезона на клей – след като свърши, трябва да чакаш почти една година, за да играеш отново. За мен това е много дълъг период“, обясни Алкарас.

22-годишният тенисист ще се изправи срещу Себастиан Баес във втория кръг. Мачът е във вторник.