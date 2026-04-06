Трикратният шампион Циципас напусна рано Монте Карло

Поражението на гърка ще се отрази сериозно и на мястото му в ранглистата.

Стефанос Циципас претърпя сериозен удар на Мастърс 1000 турнира в Монте Карло, отпадайки още в първия кръг – нещо, което му се случва за първи път в осмото му участие. Трикратният шампион отстъпи с 5:7, 4:6 на поставения под №16 Франсиско Серундоло.

Загубата подчертава колебливото начало на сезона за гърка, който след силния старт на United Cup не успява да намери постоянство. В Монте Карло той пристигна с впечатляващ баланс от 22 победи и 4 загуби, включително титли през 2021, 2022 и 2024 година.

От своя страна Серундоло продължава възходящата си линия. Аржентинецът вече е с баланс 15-6 за сезона, след титлата в Буенос Айрес и достигането до осминафиналите на Australian Open. Това бе и първият му успех над Циципас в три срещи помежду им.

Поражението ще се отрази сериозно и на ранглистата – Циципас, който в момента е №48, се очаква да се срине до около 65-о място, с възможност за още спад. Това би било най-ниското му класиране от 2018 година насам.

Двубоят бе решен в ключовите моменти, в които Серундоло показа по-голяма стабилност. Той спечели първия сет с късен пробив, а във втория изгради преднина от два брейка. Въпреки че Циципас върна единия, аржентинецът запази контрол и затвори мача в два сета.

И двамата тенисисти пристигнаха в Монте Карло с добри резултати от Маями, където Серундоло победи Даниил Медведев, а Циципас се наложи над Алекс де Минор. На клей обаче по-тежките удари и стабилността на аржентинеца се оказаха решаващи.

За Циципас тенденцията е тревожна – след трите победи за Гърция в United Cup, той има баланс 6-8 в ATP турнири, като най-доброто му постижение остава четвъртфинал в Доха.

Монте Карло дълго време беше един от най-успешните му турнири – преди това поражение той имаше 20 победи и едва 2 загуби от 2021 година насам, достигайки минимум до четвъртфинал във всяко участие.

Междувременно Франсиско Серундоло продължава напред и във втория кръг ще се изправи срещу Томаш Махач, който отстрани Даниел Алтмайер след обрат.

Григор Димитров започва в Монте Карло във вторник
Българинът е изправен пред сериозен тест още на старта.
Стан Вавринка каза сбогом на Монте Карло
Шампионът от 2014 година загуби от аржентинеца Себастиан Баес на...
Алкарас: Много ми липсваше да играя на клей
