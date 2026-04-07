BG
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Григор Димитров загуби на старта на турнира "Мастърс" в Монте Карло

Българинът отстъпи на Томас Мартин Ечевери.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще изпадне от първите 130 в световната ранглиста, след като загуби двубоя си от първия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монте Карло. 34-годишният Димитров отстъпи с 4:6, 6:2, 3:6 пред аржентинеца Томас Мартин Етчевери за час и 57 минути игра.

По този начин той не успя да защити точките си от миналата година, когато игра четвъртфинал в Княжеството, и ще пропадне с поне 42 места в класацията на АТР. За последно българинът бе извън първите 100 в света през март 2012 година, а извън първите 130 той не е бил от 2010 година, когато бе все още тийнейджър.

Мачът на втория по големина корт (Court des Princes) започна добре за българина, който реализира първия пробив в срещата и поведе с 2:1 гейма. Неговата преднина обаче не се запази, тъй като още в следващия гейм Етчевери направи рибрейк и изравни.

Последваха няколко минути, в които двамата тенисисти взимаха подаванията си без големи колебания, докато не се стигна до 5:4 гейма в полза на аржентинеца. Тогава при резултат 30:30 Димитров удари една топка с рамката на ракетата си и тя изхвърча почти в трибуните. В следващото разиграването филето на мрежата се намеси след удар на Етчевери и макар това да не бе краят му, българинът се оказа в затруднена позиция след неочаквания контакт и се стигна до негова грешка, с която той предаде и откриващия сет.

Злощастно загубената първа част сякаш мотивира допълнително Димитров и той стартира много мотивирано във втория сет. Още в неговия първия гейм българинът осъществи пробив на 0, а след това взе подаването на съперника си и още веднъж, този път за 4:1, което предреши изхода на втория сет.

Димитров играеше много концентрирано и в началото на третия сет, но пропусна няколко добри възможности да постави Етчевери под напрежение.

При 3:2 гейма в полза на аржентинеца Димитров направи две последователни непредизвикани грешки за 0:30, а след това аржентинецът успя да свали топката точно в краката му, когато българинът излезе при мрежата. Нов удар в аут от форхенд донесе пробив за Етчевери, което му павира пътя към победата.

Във втория кръг 30-ият в световната ранглиста аржентинец ще играе срещу победителя от двойката между французина Теранс Атман и американеца Итън Куин.

До момента Димитров и Ечевери се бяха срещали веднъж – на Мастърс 1000 в Париж в края на сезон 2024, а двукратният победител в анкетата за Спортист №1 на България победи с 2:1 сета.

Мастърс 1000 турнирът в Монте Карло официално дава старт на сезона на клей в Европа. Шампион миналата година стана световният №1 Карлос Алкарас, когото ще видим в игра също във вторник, само че на централния корт срещу Себастиан Баес (Аржентина).

