Зверев и Коболи излизат за мача на живота си и трофея от „Ролан Гарос“

Александър Зверев отново е само на една победа от дългоочакваната си първа титла от Големия шлем, но финалът на „Ролан Гарос“ срещу Флавио Коболи носи много повече интрига от поредния му опит да покори върха.

След като претърпя поражения в трите си предишни финала на турнири от Големия шлем, германецът се завръща на централния корт „Филип Шатрие“ в Париж с нов шанс да осъществи една от най-големите цели в кариерата си. От другата страна на мрежата ще застане поставеният под номер 10 Флавио Коболи, който вече победи Зверев веднъж през сезона на клей през 2026 година и пристига за първия си финал на турнир от Големия шлем, изпълнен със самочувствие и увереност.

Италианецът надделя над германеца на полуфиналите в Мюнхен, преди Зверев да вземе реванш само 12 дни по-късно в Мадрид и да увеличи преднината на 3:1 победи в преките им двубои. Финалът на турнир от Големия шлем обаче променя всички предварителни сценарии и този път и двамата излизат на корта с ясното съзнание, че залогът е максимален.

Победителят в неделя ще стане и първият тенисист, спечелил дебютна титла от Големия шлем след триумфа на Яник Синер на Australian Open през 2024 година, което придава допълнителна тежест на и без това изключително интригуващия двубой.

Опитът е изцяло на страната на Зверев. Германецът отлично познава както еуфорията от големите победи, така и болката от разочарованията на корт „Филип Шатрие“. През 2024 година той бе само на един сет от титлата в Париж, но допусна обрат срещу Карлос Алкарас, след като водеше с 2:1 сета. Това бе третото поражение на Зверев във финал на Големия шлем след загубите на US Open през 2020 година и на Australian Open през миналия сезон.

„Той е страхотен играч и чудесен човек. Харесвам го, харесвам много и баща му. И двамата са прекрасни хора. Радвам се, че ще играя срещу него на финала. Това е първият му финал на подобно ниво и съм щастлив за него”, каза Зверев по адрес на Коболи.

„Но единственото, което мога да контролирам, е собствената ми игра. Ще се опитам да покажа най-доброто от себе си и да направя правилните неща на корта. Това е единственото, което има значение за мен“, добави германецът.

Пътят на Коболи до първия му финал от Големия шлем бе далеч по-непредвидим. Италианецът започна сезона с шокиращо отпадане още в първия кръг на Australian Open от намиращия се тогава извън първите 180 в света Артюр Фери. След това обаче успя бързо да намери ритъм, спечели третата ATP титла в кариерата си в Акапулко и продължи възхода си с достигане до финала в Мюнхен.

Любопитното е, че двамата финалисти се познават отлично. Първата им по-близка среща бе по време на турнира „Лейвър Къп“ през 2024 година, когато бяха съотборници в отбора на Европа и споделяха една и съща съблекалня. Две години по-късно те ще бъдат съперници в най-важния мач от кариерите си досега.

След ранното отпадане на основните фаворити Яник Синер и Новак Джокович, Зверев успя да се възползва максимално от развоя на схемата. Германецът достигна до финала, губейки само два сета в шестте си мача, а по пътя си елиминира обещаващите млади таланти Рафаел Ходар и Якуб Меншик.

Сега световният номер 3 ще се стреми да запази инерцията срещу Коболи, който благодарение на впечатляващото си представяне в Париж вече си гарантира дебют в топ 10 на световната ранглиста. Италианецът се изкачи до десетата позиция в актуалното класиране на живо и може да достигне до пето място, ако спечели титлата.

За да има реален шанс срещу Зверев, Коболи ще трябва постоянно да нарушава ритъма на германеца. Италианецът трябва да атакува втория сервис на съперника си, да съкращава времето за реакция от основната линия и да поема инициативата още в началото на разиграванията. В противен случай рискува да позволи на Зверев да диктува темпото с мощните си удари от двете страни.

Съдбата поднася интересен сюжет на германеца. Ако Зверев спечели първата си титла от Големия шлем именно на „Филип Шатрие“, това ще се случи на същия корт, на който през 2022 година претърпя една от най-тежките контузии в кариерата си. Тогава, по време на драматичния полуфинал срещу Рафаел Надал, той обърна тежко глезена си в тайбрека на втория сет, бе принуден да се откаже и впоследствие претърпя операция. Контузията го извади от игра до края на сезона.

Днес, четири години по-късно, Зверев е само на една победа от това да превърне мястото на най-голямата си болка в сцена на най-големия си успех.

Коболи от своя страна достигна до финала при необичайни обстоятелства. Сънародникът му Матео Арналди се отказа поради заболяване само час преди полуфинала им, което осигури на Коболи допълнително време за възстановяване. Това може да се окаже предимство преди сблъсъка със Зверев, който трябваше да премине през четирисетов полуфинал срещу Меншик.

Самият италианец обаче не отдава особено значение на този факт.

„Понякога това помага, понякога не“, каза Коболи. „Възможно е четирите дни без мач да са твърде много и да загубиш игровия си ритъм. От друга страна, по време на тренировките се чувствах отлично. Сега отново ще тренирам и вярвам, че ще бъда готов за финала. Със сигурност ще бъда свеж физически. Дали това ще ми помогне или не, ще разберем на корта"“, добави Коболи.

Разликата между триумфа и разочарованието рядко е била толкова малка. И Зверев, и Коболи излизат на корта в неделя с огромни очаквания и възможността да променят завинаги хода на своите кариери.