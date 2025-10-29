БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алкарас: Не знам какво се случи, дойдох с много енергия

Спорт
Световният №1 загуби първия си двубой на Мастърс 1000 в Париж.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Световният №1 Карлос Алкарас сподели, че е останал изненадан от ранната си загуба на Мастърс 1000 турнира в Париж. Испанецът отстъпи в три сета пред Камерън Нори и напусна надпреварата още във втория кръг. Алкарас допусна 54 непредизвикани грешки.

„Дойдох тук с много енергия. Дойдох тук с мисълта, че мога да постигна добри резултати, защото играя наистина добър тенис. Това е най-добрата година за мен по отношение на играта“, коментира Алкарас.

„Говорих с някои други играчи, с моя екип, казвайки им, че се чувствам страхотно. В други години се чувствах изтощен, уморен, но тази година се чувствам добре. Пропуснах Шанхай. Бях си вкъщи много дни, можех да се забавлявам там и да се отпусна. Това ми помогна да презаредя батериите си, така че не знам какво се случи тук. Това е турнир, в който ми е наистина трудно да играя добре, но ще се справя и ще играя страхотен тенис тук", добави Алкарас.

За испанеца предстои участие на финалите на ATP в Торино следващия месец, преди да представи Испания на финалите за Купа Дейвис.

#тенис турнир в париж 2025 #Мастърс 1000 в Париж 2025 #Карлос Алкарас

