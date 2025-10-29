Алкарас: Не знам какво се случи, дойдох с много енергия

Световният №1 Карлос Алкарас сподели, че е останал изненадан от ранната си загуба на Мастърс 1000 турнира в Париж. Испанецът отстъпи в три сета пред Камерън Нори и напусна надпреварата още във втория кръг. Алкарас допусна 54 непредизвикани грешки.

„Дойдох тук с много енергия. Дойдох тук с мисълта, че мога да постигна добри резултати, защото играя наистина добър тенис. Това е най-добрата година за мен по отношение на играта“, коментира Алкарас.

„Говорих с някои други играчи, с моя екип, казвайки им, че се чувствам страхотно. В други години се чувствах изтощен, уморен, но тази година се чувствам добре. Пропуснах Шанхай. Бях си вкъщи много дни, можех да се забавлявам там и да се отпусна. Това ми помогна да презаредя батериите си, така че не знам какво се случи тук. Това е турнир, в който ми е наистина трудно да играя добре, но ще се справя и ще играя страхотен тенис тук", добави Алкарас.